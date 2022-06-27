林家謙海邊拍演唱會海報 被船家搲飛 未開賣樂迷已跪求加場

34度高溫花8小時拍攝

早前林家謙在34度高溫下往裊無人煙的海邊，花了近8小時為演唱會拍攝海報。林家謙當日穿上不同的外套和毛衣，流著汗餵著蚊濕住身穿梭大海及樹叢之間，不過林家謙像吃了神奇的魔藥，不太流汗，他笑道：「係喎，還好喎，唔知點解，我都幾熱得㗎喎。哈哈。」在拍攝期間，偶有玩水上活動的朋友經過，一發現是林家謙，即大叫「嘩！林家謙呀！」然後等家謙上岸合照，就連幫忙拍攝的船家都忍不住問，「林家謙你係咪開演唱會呀？我要買飛呀，幫我買飛呀……我個女勁鍾意你。」十分搞笑。當時家謙為要保密，笑著亂答船家，「佢知我哋影演唱會海報呀，佢R飛呀，咁點呀？ 哈哈……唔知呀……出年啦……多謝你。」