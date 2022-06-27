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娛樂
2022-06-27 15:41:28

林家謙海邊拍演唱會海報 被船家搲飛 未開賣樂迷已跪求加場

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千呼萬喚，林家謙宣布在今年824至26日，舉行首個紅館演唱會《SUMMER BLUES 》，第一次個人開騷就踩上紅館，家謙昨晚(26)在社交平台發布消息，歌迷均大表激動，難得等到偶像開騷更揚言要睇足3場，演唱會門票未正式開賣，已有歌迷跪求加場，亦有海外歌迷留言要求online騷。門票將於下月5日給指定信用卡客戶優先訂購，14日在城市售票網公開發售。

林家謙在34度高溫下往梟無人煙的海邊拍演唱會海報。 為「出海」的靚海報背後，林家謙如王帝出巡。 「出海」背後，林家謙步步為營。 「出海」背後，林家謙雙服包到實。 連船家都問林家謙搲演唱會飛。

34度高溫花8小時拍攝

早前林家謙在34度高溫下往裊無人煙的海邊，花了近8小時為演唱會拍攝海報。林家謙當日穿上不同的外套和毛衣，流著汗餵著蚊濕住身穿梭大海及樹叢之間，不過林家謙像吃了神奇的魔藥，不太流汗，他笑道：「係喎，還好喎，唔知點解，我都幾熱得㗎喎。哈哈。」在拍攝期間，偶有玩水上活動的朋友經過，一發現是林家謙，即大叫「嘩！林家謙呀！」然後等家謙上岸合照，就連幫忙拍攝的船家都忍不住問，「林家謙你係咪開演唱會呀？我要買飛呀，幫我買飛呀……我個女勁鍾意你。」十分搞笑。當時家謙為要保密，笑著亂答船家，「佢知我哋影演唱會海報呀，佢R飛呀，咁點呀？ 哈哈……唔知呀……出年啦……多謝你。」

穿上厚外套的林家謙，原來抵受著34度高溫。 林家謙演唱會將於7月5日起優先訂票。

破格用10張海報

由於拍了近千張照片，林家謙不捨得浪費團隊的一番心意，向來破格的他，最後選了10張照片做海報，繼昨晚公布其中兩款後，今晨(27) IG STORY亦率先post了第三款海報，他寫上：「阿叔訓唔著出去食早餐見到，其餘靠(repost)你哋啦！」今日將會於不同巴士站見到其他款式海報，謙迷們只要拍低儲齊10 convert to reel[email protected]，就有機會得到佢十張海報裡面，那些限定道具s

林家謙不想浪費團隊心血，最後從近千張相，選了十張照片做海報。 今日(27日)粉絲可在不同巴士站見到其他款式的林家謙海報。
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