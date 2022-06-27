林家謙海邊拍演唱會海報 被船家搲飛 未開賣樂迷已跪求加場

千呼萬喚，林家謙宣布在今年8月24至26日，舉行首個紅館演唱會《SUMMER BLUES 》，第一次個人開騷就踩上紅館，家謙昨晚(26日)在社交平台發布消息，歌迷均大表激動，難得等到偶像開騷更揚言要睇足3場，演唱會門票未正式開賣，已有歌迷跪求加場，亦有海外歌迷留言要求online睇騷。門票將於下月5日給指定信用卡客戶優先訂購，14日在城市售票網公開發售。
34度高溫花8小時拍攝
早前林家謙在34度高溫下往裊無人煙的海邊，花了近8小時為演唱會拍攝海報。林家謙當日穿上不同的外套和毛衣，流著汗餵著蚊濕住身穿梭大海及樹叢之間，不過林家謙像吃了神奇的魔藥，不太流汗，他笑道：「係喎，還好喎，唔知點解，我都幾熱得㗎喎。哈哈。」在拍攝期間，偶有玩水上活動的朋友經過，一發現是林家謙，即大叫「嘩！林家謙呀！」然後等家謙上岸合照，就連幫忙拍攝的船家都忍不住問，「林家謙你係咪開演唱會呀？我要買飛呀，幫我買飛呀……我個女勁鍾意你。」十分搞笑。當時家謙為要保密，笑著亂答船家，「佢知我哋影演唱會海報呀，佢R飛呀，咁點呀？ 哈哈……唔知呀……出年啦……多謝你。」
破格用10張海報
由於拍了近千張照片，林家謙不捨得浪費團隊的一番心意，向來破格的他，最後選了10張照片做海報，繼昨晚公布其中兩款後，今晨(27日) IG STORY亦率先post了第三款海報，他寫上：「阿叔訓唔著出去食早餐見到，其餘靠(repost)你哋啦！」今日將會於不同巴士站見到其他款式海報，謙迷們只要拍低儲齊10 張convert to reel，[email protected]，就有機會得到佢十張海報裡面，那些限定道具s。