林家謙演唱會︱受MIRROR紅館騷意外影響 主辦單位：用多一倍工作量

對於意外後第一個重返紅館的演唱會，大會因應香港特別行政區政府8月1號公報，在調查報告未完成之前，需實施列明的「短期措施」，並回應：「我們的舞台為全面配合以上短期措施，已重新作出調整及安排。林家謙這次刪減了不少升降台設計項目，亦刪走使用懸吊於高空用作擺動旋轉或乘載人員的機械装置。部份為家謙這次演出的獨特設計，都未能呈獻給觀眾。配合措施之下，很多舞台上的道具，過往可以用升降台或高空懸吊等技術配合節目流程出現，今次迫不得已要長期放於舞台之上，故令部份觀眾位置，欣賞演出時，視線會有短時間的影響，這非我們所願，亦希望觀眾明白及體諒。」

為台前幕前購雙倍保險

在8月初，主辦單位收到政府通知之後，已立即作出應變措施。是次改動，增加了一倍工作量，慶幸團隊非常專業，所以籌劃進度上沒有太大影響。問到康文署有沒有在綵排及演唱會期間會派員巡查？大會回應：「紅館職員全部均屬康文署。所以無論有沒有這次意外發生，多年來紅館都與每個主辦單位合作無間，於我們租用場地之後，提供多方面協助及安排。重伸紅館是演出場地，並非審查處，不會派員審查。審查項目是由政府認可專業工程測量師負責。紅館派員協助，是提供我們演出上的需要。所以由我們入場開始，紅館職員每天都與我們同在。」至於保險方面，今次演唱會的贊助是AIA保險，每位台前幕後工作人員都得到雙倍保障，主辦單位為所有台前幕後工作人員購買保險之外，AIA更每人送多一份保障給工作人員。