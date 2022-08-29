林家謙演唱會｜尾場爆喊感言：開騷要過最大關口係自己

首次在紅館舉行演唱會的林家謙，在尾場情緒爆發，一邊分享今次個唱的點滴，一邊爆喊，期間他透露，今次入紙申請紅館檔期是「一擊即中」，但同時亦感受到極大壓力，而最大的心理關口，就是自己。

即睇林家謙演唱會尾場相片

當演出進入尾聲，林家謙逐一鳴謝不同單位後，便分享今次開騷的經歷和感受，他表示：「做呢個騷，除咗好多外在環境因素，每日要拆彈，其實要過最大關口係自己。因為大家鍾意我，其實係我僥倖。要應付呢個騷，我真係唔夠歌，同埋唱歌方面都唔係好大信心，所以本來我一直都冇諗開騷。」

林家謙演唱會尾場嘉賓：岑寧兒

家謙又透露，是演唱會總監馮貽柏(Alex)為他入紙申請紅館檔期，「佢話入紙都唔一定批，入定先，兩、三年後再算。點知一入就批咗……所以我好努力去做好多歌、出碟，因為我想個騷唱多啲自己嘅歌，唔想唱太多人哋嘅歌，但望住個rundown好沮喪，因為砌極都好似唔夠歌。」家謙坦言好幾次想取消個騷，甚至開騷前兩個星期曾打算宣布取消。

林家謙演唱會尾場嘉賓：陳蕾

多謝林夕鼓勵 感謝黃偉文幫助

及後，幸得兩大填詞人——林夕與黃偉文(Wyman)，加上Tyson Yoshi和Serrini的鼓勵，令家謙有信心踏上紅館舞台，「有晚練歌好沮喪，有人打嚟，講咗啲好好嘅說話，令我有力量繼續做呢件事，多謝夕爺。」他又多謝一直幫他做這個騷的前輩，特別係為《邊一個發明了ENCORE》填詞的Wyman，家謙表示：「演唱會主題曲，Wyman寫嘅詞，覆蓋咗我好多人生所有嘢。」

好好記住這城市的一切

最後，家謙表示，人生很多事都不可以enocre，只要你記住佢發生過，好好存在你心裡，已經足夠。他續說：「我知道有好多人睇完呢7晚騷，就會離開呢個城市，去另一個城市過他們的生活，希望你們飛走了，仍會記住這個城市所有的一切，希望你哋記住呢七晚騷，所有美好的回憶，好好保護心中那團火，我哋某年夏天會再相聚。」