林家謙演唱會｜張敬軒又派禮物 林家謙數度淚灑舞台：帶有遺憾、失落、不圓滿，才記得更深刻

林家謙紅館個唱請來不少圈中歌手好友登場，繼有JW、Serrini、雷同二友、 JNYBeatz先後上台，還有重磅級嘉賓張敬軒。二人合唱《假以時日》，然後他們互以「張生」、「林生」問好。軒仔表示，可以在大眼鏡下(舞台)合唱很浪漫，並稱曾考慮過與林家謙同一個妝扮上陣。 軒仔指歌迷非常愛錫林家謙，因為歌迷會在演唱會期間由頭叫到尾，並指林家謙開創了紅館的送禮先河，是潮流指標，認為要禮尚往來。家謙聞言說︰「嗰陣係聖誕節前夕，送聖誕禮物係好開心，之後啲人又跟住晒。」

盼林家謙出demo專輯 軒仔送出禮物前，憶述多年前他收到林家謙的demo時的情景，他聽完後致電對方，問會否出來唱歌，因為他的demo聽起來令人好舒服，並指對方做的demo是行內數一數二做到full production。他希望林家謙能把自己的demo製成專輯。之後，軒仔送出名貴的錄音器材作為禮物，這器材是他灌錄專輯《Senses Inherited》(2018年)所用的，這是軒仔選用最多林家謙作品的轉輯，「好嘅歌手、作品同聲音，係要用好嘅器材去錄低。呢個係殿堂級錄音器材，上面個殼係我廣州執笠錄音室用過，夢想係好昂貴，但要一直記住、一直去追。」於是把錄音器材Neve交到林家謙手中。 被張敬軒指好flirty 及後，軒仔原本要獨唱《#笑忘書》，但林家謙突然表示不想換衫，被軒仔笑指：「你個人變得咁flirty。」然後家謙彈琴伴奏，與軒仔一齊合唱。當軒仔問家謙是否很緊張時，家謙竟說：「唔緊張，感覺同喺屋企差唔多。」