林家謙演唱會｜張敬軒又派禮物 林家謙數度淚灑舞台：帶有遺憾、失落、不圓滿，才記得更深刻

林家謙紅館個唱請來不少圈中歌手好友登場，繼有JW、Serrini、雷同二友、 JNYBeatz先後上台，還有重磅級嘉賓張敬軒。二人合唱《假以時日》，然後他們互以「張生」、「林生」問好。軒仔表示，可以在大眼鏡下(舞台)合唱很浪漫，並稱曾考慮過與林家謙同一個妝扮上陣。
軒仔指歌迷非常愛錫林家謙，因為歌迷會在演唱會期間由頭叫到尾，並指林家謙開創了紅館的送禮先河，是潮流指標，認為要禮尚往來。家謙聞言說︰「嗰陣係聖誕節前夕，送聖誕禮物係好開心，之後啲人又跟住晒。」
盼林家謙出demo專輯
軒仔送出禮物前，憶述多年前他收到林家謙的demo時的情景，他聽完後致電對方，問會否出來唱歌，因為他的demo聽起來令人好舒服，並指對方做的demo是行內數一數二做到full production。他希望林家謙能把自己的demo製成專輯。之後，軒仔送出名貴的錄音器材作為禮物，這器材是他灌錄專輯《Senses Inherited》(2018年)所用的，這是軒仔選用最多林家謙作品的轉輯，「好嘅歌手、作品同聲音，係要用好嘅器材去錄低。呢個係殿堂級錄音器材，上面個殼係我廣州執笠錄音室用過，夢想係好昂貴，但要一直記住、一直去追。」於是把錄音器材Neve交到林家謙手中。
被張敬軒指好flirty
及後，軒仔原本要獨唱《#笑忘書》，但林家謙突然表示不想換衫，被軒仔笑指：「你個人變得咁flirty。」然後家謙彈琴伴奏，與軒仔一齊合唱。當軒仔問家謙是否很緊張時，家謙竟說：「唔緊張，感覺同喺屋企差唔多。」
林家謙：有時記住，比擁有更加實在
接著，林家謙在唱《特倫斯夢遊仙境》和《神奇的糊塗魔藥》時，罕有地大展舞姿，觀眾情緒再次高漲。其後唱《Just carry on》時，穿上衫色西裝的家謙在舞台上的子帆船旁，自彈自唱，同時有舞蹈員撐著氫氣球的海洋生物出場，整個舞台色彩繽紛。
林家謙換衣服後再上台唱《時光倒流一句話》，全場歌迷也有和唱，然後他問觀眾今晚看得開不開心，又感慨表示，「有時冇得開唔開心，好似夏天咁，就快講去……有時我覺得記住，比擁有更加實在。」接著，他唱《記得》一度感觸，強忍淚水。
臨近演唱會尾聲，家謙換上白色禮服，他多謝演唱會台前幕後的人員，並指今次的表演很不容易，大家盡最大努力呈現最好的演出給觀眾。繼而在管弦樂隊的伴奏下唱《邊一個發明了ENCORE》，他分享道：「細個放暑假會喊，因為唔捨得，唔開心，細個以為咩都可以encore，雪糕杯可以食完encore，大個發現原來唔係……」此時開始哽咽眼濕濕，歌迷大叫家謙唔好喊，他繼續說：「不過有啲嘢要帶有遺憾、失落、不圓滿，才記得深刻，希望大家記得今年夏天我哋喺呢度相聚。」結束首個紅館演唱會的頭場演出。完場後，有八成歌迷高呼enocore不肯離去，大會擴播不斷呼籲離開，大約10分鐘後，觀眾才逐漸離開。