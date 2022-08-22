林家謙演唱會｜方皓玟耳機出問題照完成演出 讚林家謙是香港傳奇

家謙日前宣布加開一場，九成門票共9600張門票在今早10點開售，於12點半全線售罄。不少網民對「充講希望的座位」表感到高興，同時因為供不應求而感到難過。

昨晚《Summer Blues》來到第三場，林家謙請來方皓玟(小明)當嘉賓，他們合唱《你是你本身的傳奇》及《All we have is now》。不過，小明上台後耳機出現故障，雖然耳機聽不到聲音，但她淡淡定靠聽現場聲照唱，並且唱得非常好，無人發現她耳機出問題。直到音樂部份，她才開聲叫家謙及工作人員幫手。