林家謙演唱會｜方皓玟耳機出問題照完成演出 讚林家謙是香港傳奇

家謙日前宣布加開一場，九成門票共9600張門票在今早10點開售，於12點半全線售罄。不少網民對「充講希望的座位」表感到高興，同時因為供不應求而感到難過。
昨晚《Summer Blues》來到第三場，林家謙請來方皓玟(小明)當嘉賓，他們合唱《你是你本身的傳奇》及《All we have is now》。不過，小明上台後耳機出現故障，雖然耳機聽不到聲音，但她淡淡定靠聽現場聲照唱，並且唱得非常好，無人發現她耳機出問題。直到音樂部份，她才開聲叫家謙及工作人員幫手。
唱畢《你是你本身的傳奇》後， 小明對家謙說:「你用你的音樂，已經成為了香港的傳奇，你為香港寫咗好多好好歌，帶俾好多人心靈上慰藉，我好proud of you ！我身邊有個同事，鐘意到你傻咗，日日來紅館打卡.....」家謙: 「佢呀，扼車位，扼飯錢……聽日趕佢走，聽日我哋休息都唔開騷。」她又指去年自己在紅館開騷時正值疫情仍然嚴峻的時候，請嘉賓非常困難，幸得家謙一口答應。
黃妍享受紅館時光
此外，昨晚家謙還請來黃妍(Cath)當嘉賓，合唱唱《我心中尚未崩壞的部份》，Cath之後獨唱《世界痛吻我而我唱歌》。Cath在台上多謝家謙給她機會上紅館唱歌，家謙笑道，「既然係你俾咗第一次我，你要好好盡情享受啦。