林家謙演唱會｜最深刻「搞搞震」嘉賓Serrini 自評演唱會比想像中好(有片)

林家謙(Terence)的首個紅館演唱會《Summer Blues》，尾場於昨晚(28日)圓滿結束。家謙在完騷後接受訪問，大談百感交雜的心情，他坦言，得知要踏上紅館開騷，擔心多於興奮，自覺準備時間不足又不夠歌曲，開騷前紅館發生意外，更令原定的舞台設計無法成事，他坦言略感失望，同時又擔心粉絲無法放鬆心情睇騷，「有人可能會帶住一種複雜心情睇騷，唔知觀眾入嚟安心欣賞呀，定擔心我呢。」雖然現時舞台較貼地，但感覺更人性化，從社交媒體得知觀眾都睇得開心，他亦放下心頭大石，自評演唱會比想象中好，整體而言值8至9分。

憂唔夠歌早散場 林夕：王菲都係10點3完 家謙自言完騷後略感失落，但談到在演唱會中不時感觸落淚，他否認是眼淺的人，但可能籌備到舉行演唱會，製作團隊不斷拆彈，壓力不少，特別容易感觸，他又強調並非喊足7晚。他在演唱會尾聲分享曾擔心自己不夠歌，幸獲林夕鼓勵，他解釋說，起初兩人只是閒聊，後來他自爆開騷憂慮：「我問佢點算，我唔夠歌，係咪可以做史上最少歌、10點完騷嘅歌手呀？佢話王菲以前都10點3就得㗎啦！」如今完成7場演唱會，他表示，「我覺得唔係太圓滿、足夠就Ok，就像食到最飽未必係最好味。」

感激鄧小巧4個鐘內執包袱返港 談到最深刻的一位嘉賓，家謙笑言是「最搞搞震」的Serrini，問到如何報答日日換衫踩足7場的Serrini，他揚言已特備禮物作回報……就是環保袋一個！同時，他亦感謝Tyson Yoshi、陳奕迅(Eason)等擔任嘉賓，林家謙表示，一早已邀請Eason做嘉賓，最感意外是Eason表面扭扭擰擰，實質已預好為家謙獻唱《今日》，更特抽時間秘密彩排，令他大為感動。至於小巧，幾經波折都返港做嘉賓，家謙更是既擔心又感激，「我有check住，問佢有冇嘢要幫手，驚佢一個女人仔喺機場留咁耐都驚㗎嘛，如果瞓機場都大鑊㗎嘛！都戥佢擔心，好多謝佢，4個鐘之內決定執包袱，離開佢老公，連佢老公都詐型……因為佢跟佬走，唔係，跟我走。」