林家謙演唱會｜「林家犬」首度登場 「Tyrence」合體林宥嘉壓軸隔空合唱

林家謙紅館騷《Summer Blues 演唱會》昨晚(27日)來到第六場，這本來的加場及尾場，因打風而變了「尾二」的晚上，家謙的愛犬Waffle首度站台，在觀眾的尖叫歡呼聲下，可愛活潑的「林家犬」興奮繞場多週，陪著主人唱《doodoodoo》毫不怯場，甚具明星風範。昨晚除了Serrini之外，還加上Tyson Yoshi，3人爆笑互mean無冷場，接著有靚聲岑寧兒，壓軸來個越洋連線林宥嘉，宥嘉與家謙互指對方是音樂生涯中重要的男人，宥嘉大讚家謙好溫柔，「溫柔係一個好power嘅個人特質。」

繼早前家謙擔任Tyson Yoshi演唱會嘉賓後，「Tyrence」再度合體。Tyson先與Serrini合唱《Something》及《If I die tonight》，Serrini搞笑地叫Tyson為她報仇，齊齊去除家謙衫，又爆：「Tyson點解你咁鍾意佢(家謙)？因為有一次林家謙同我講，唔知點解你咁鍾意佢……」家謙聞言大叫：「喂，我幾時有講呀？」Tyson：「你咪咁自以為是啦！林家謙！」林家謙就鬧Serrini：「你係咪夢遊呀你？」Tyson：「你搞到我好尷尬呀！」完全不理會兩人反應，繼續叫Tyson：「你解釋下，你咁鍾意佢，你錫啖先啦！今日你幫我錫佢啦！」引爆全場笑彈。

林宥嘉越洋撐場 昨晚最大驚喜是壓軸嘉賓林宥嘉，身在台灣的宥嘉於連線中出現，現場驚爆歡呼及掌聲，宥嘉用廣東話跟大家打招呼，以示今次是live演唱並非錄影，「好耐冇講廣東話……但係我好開心聽到你哋嘅歡呼聲！好開心，林家謙你邀請我做嘉賓，我沒飛過來，我第一次用這樣方法當嘉賓。」林家謙獲宥嘉越洋撐場，深感榮幸，「你在我音樂生涯上是很重要的一位，所以我很想邀請到你。你知道嗎？今天是我演唱會第二次加場，我加場、宥嘉場！所以很開心啊。」宥嘉大讚家謙首次開個唱，便開足7場，非常叻仔，「我覺得林家謙係一個好溫柔嘅人，溫柔係一個好power嘅個人特質。所以呢……今天這個演唱會完咗之後，你哋可以記住這一種感覺，記住溫柔係一個好好嘅嘢，我哋要好溫柔咁生活，去做所有嘅嘢，」