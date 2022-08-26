林家謙演唱會｜許廷鏗任嘉賓 自爆9年前已向師弟邀歌

林家謙紅館演唱會 《Summer Blues》休息兩日後，前日再遇颱風停開一場，相隔三天終於在昨晚再度開騷。來到第四場，JW第二晚站台與林家謙合唱《 矛盾一生 》及《安全感》，唱完歌之後兩人手拖手大談心底話，JW先說要多謝家謙作了好歌給她，家謙就話反過來要多謝她，他表示：「 其實你喺我音樂生涯之中，十分重要。所以我邀請你出現兩晚。當年如果不是你唱了《矛盾一生》，也不會有這麼多人認識林家謙這個人。當年你來我家一齊JAM歌，你記得嗎？我都係彈琴，無意之間發現原來我都可以唱歌…」JW就說：「係呀，佢唱歌不知幾好聽，但係佢成日唔肯唱！」昨晚還有岑寧兒及許廷鏗做嘉賓。

岑寧兒晒靚聲

許廷鏗在台上表示，中四已經認識家謙，當年大家同一間中學，家謙當時中一，參加過學校的唱歌比賽，還選唱梁漢文的《新聞女郎》，那時他已經覺得這個師弟聲音好特別，而翻查Email，原來2013年他已經向家謙邀歌，當中還有一首Demo仍未面世，不久將來希望可以一起再完成這首作品。兩人合唱了《青春頌》及《感覺良好》。至於岑寧兒就出來跟家謙合作三首歌，分別是《飛》、《聽風》及《風的形狀》，美妙的聲音，獲得全場掌聲如雷。

Serrini為家謙紅館騷擔任第四晚嘉賓，兩人互動為觀眾帶來無限歡樂，而在騷後，Serrini在IG繼續發揮幽默本色，她在限時動態分享兩人合唱影片，上面並寫:「好sweet吹到耳仔」、「美麗黑森林女巫要捉住年輕男人番巢穴保持青春常駐」，而一段拖手唱歌的影片則寫：「求婚一幕」。