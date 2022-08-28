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娛樂
2022-08-28 22:31:17

林家謙演唱會｜鄧小巧趕及上紅館擔任嘉賓 林家謙：有你呢個演唱會先圓滿

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鄧小巧

多得颱風馬鞍，鄧小巧能夠擔任林家謙演唱會嘉賓。(陳奕釗攝)

林家謙首個紅館演唱會今晚上演尾場，好友鄧小巧驚喜現身擔任嘉賓，令觀眾喜出望外。

早前，身在海外的鄧小巧訪露，幾個月前收到林家謙的邀請，希望她可以回港擔任演唱會嘉賓，然而由於小巧要在美國工作，回港接受隔離後，林家謙的個唱已經結束，故此當時她已肯定，無緣在紅館舞台上亮相。

林家謙

鄧小巧與林家謙都感動得眼濕濕。(陳奕釗攝)

黃碼人士鄧小巧

本來3+4隔離政策，仍不足以令小巧可在林家謙個唱中出現，但由於日前颱風馬鞍襲港，家謙的演唱會尾場延至今晚舉行，小巧得以趕及完成隔離，踏上舞台與家謙合唱，小巧表示：「我搭嗰班機不斷delay，測試嘅QR codescan唔到，等咗48小時，加上啱啱改咗政策，先可以上到台。」小巧透露目前是黃碼人士，需要遵守防疫政策，戴口罩、不能擁抱。兩人在台上感動得眼濕濕，家謙表示：「有你，呢個演唱會好圓滿。」

林家謙

林家謙與鄧小巧合唱《可惜你是個人》。(陳奕釗攝)

Tyson Yoshi將家謙抱起處理

Serrini與Tyson Yoshi今晚再度上台，與家謙互爆笑料，例如Serrini笑家謙自稱26吋腰圍；又笑問何解三人一起時，家謙與Tyson Yoshi每每都不同高度，Tyson Yoshi建議一齊除鞋，家謙卻不肯就範。之後，Serrini與Tyson Yoshi一起除家謙衫，家謙不斷掙扎，Tyson Yoshi索性將他抱起處理。

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