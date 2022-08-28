林家謙演唱會｜鄧小巧趕及上紅館擔任嘉賓 林家謙：有你呢個演唱會先圓滿

林家謙首個紅館演唱會今晚上演尾場，好友鄧小巧驚喜現身擔任嘉賓，令觀眾喜出望外。 早前，身在海外的鄧小巧訪露，幾個月前收到林家謙的邀請，希望她可以回港擔任演唱會嘉賓，然而由於小巧要在美國工作，回港接受隔離後，林家謙的個唱已經結束，故此當時她已肯定，無緣在紅館舞台上亮相。

黃碼人士鄧小巧 本來3+4隔離政策，仍不足以令小巧可在林家謙個唱中出現，但由於日前颱風馬鞍襲港，家謙的演唱會尾場延至今晚舉行，小巧得以趕及完成隔離，踏上舞台與家謙合唱，小巧表示：「我搭嗰班機不斷delay，測試嘅QR code又scan唔到，等咗48小時，加上啱啱改咗政策，先可以上到台。」小巧透露目前是黃碼人士，需要遵守防疫政策，戴口罩、不能擁抱。兩人在台上感動得眼濕濕，家謙表示：「有你，呢個演唱會好圓滿。」