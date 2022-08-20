林家謙演唱會｜陳奕迅任嘉賓 眼鏡Look示人自稱「陳家謙」

林家謙6場紅館騷《SUMMER BLUES》今晚舉行第二場，繼首場請來張敬軒、JW等嘉賓現身後，今晚第二場先有林欣彤擔任首位嘉賓，唱出《懸崖花》及《林中鳥》，Mag表示出場前在台下聽到《下一位前度》時已經爆喊，很戥林家謙可以踏上紅館舞台高興。

至於身為固定嘉賓的Serrini，今晚換上黑色緊身裙登場，笑言首場穿黃裙被家謙指似燒賣，所以第二要換造型。今晚，林家謙更邀得歌神級陳奕迅（Eason）驚喜站台，早在林家謙未做幕前，他已跟Eason結緣，是次兩人終有機會同台演出，Eason甫出場即獲全場熱烈歡呼，他一邊唱一邊用手緊握林家謙，之後跟觀眾打招呼，自封「陳家謙」，自言專登以眼鏡Look示人。Eason又稱好感動，剛才等出場時差少少被搞喊。

即睇陳奕迅眼鏡look自稱「陳家謙」：

Eason 家謙合唱《致明日的舞》 此外，Eason亦好多謝林家謙邀請，指好多個月前收到邀請已好想答應，好恨可以合作，又讚家謙「都幾靚仔」，兩人合唱《致明日的舞》，之後Eason更向林家謙驚喜送上一曲《今日》，全場大合唱，令林家謙感動落淚。Eason難得再踏香港舞台，老婆徐濠縈今晚都有捧場。

林欣彤為林家謙紅館個唱第二場擔任嘉賓