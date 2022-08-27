林家謙演唱會｜雙鄭登場 欣宜Ronald輪流送賀禮

林家謙紅館騷《Summer Blues演唱會》來到第五晚，請來「雙鄭」鄭欣宜與鄭中基擔任嘉賓。

欣宜與家謙合唱《救命歌》又獨唱了新歌 《Glitterfalls》，兩人於台上大大力擁抱後，欣宜說：「其實我好多謝你寫《救命歌》畀我，第一次收到呢首歌，感覺上好似有一個人話我聽，我睇到你，聽到你個心入面諗緊咩。」講完還眼濕濕想喊，家謙即上前安慰：「我當時去緊日本旅行，收到你打電話來喊，我仲以為自己做錯咩事，嚇死我....」欣宜喊住講：「你首歌好似有一個人摸住我個頭，呵住我咁。」接着欣宜表示用了很多時間，諗定份禮物帶上來送給家謙，揭曉係一對「增高鞋墊」。家謙笑住話自己屋企已經有好多。欣宜：「增高鞋墊同你的歌一樣，男女合用。最重要係佢可以為你加長個人係咪？祝你以後開騷都似個鞋墊咁，不停加場再加場呀！」

至於鄭中基，與家謙合唱了《閉目入神》及《My only one》，Ronald表示：「恭喜晒，我記得舊年我演唱會邀請佢做嘉賓，我記得我講過，你食多啲野，一號風球將你吹走，今日好開心，八號風球你都仲喺到，証明你大隻咗。真係乖仔啦。」之後，Ronald再講：「我有禮物送畀你，世界知名品牌《大佬好野》嘅月餅，粗皮月餅來㗎。」家謙即答：「我完騷即刻食，多謝大佬。」鄭中基又話：「我個女唔聽中文歌，連我啲歌都唔聽，佢剩係聽林家謙啲歌。仲要係佢自己搵來聽，我出番來唱歌，因為我個女，我出番來寫歌，就係因為你林家謙。因為你有咁多咁好聽嘅歌，唔同style，搞到我都好想寫吓歌。所以我今年先會做碟先，邀請家謙同我一齊寫，我寫半隻，佢幫我寫埋下半隻，睇吓有冇機會合唱。」令歌迷相當期待。