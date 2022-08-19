林家謙演唱會｜JW、 Serrini輪住上台 林家謙大騷舞姿

林家謙六場《SUMMER BLUES》紅館騷今日(19日)開鑼，舞台中央位置擺放了一副巨型眼鏡裝置，甚有他的個人特色。大會表示今次演出因應政府措施而刪減不少機關，舞台頂部則為場內原有屏幕，下方另有4塊投射用的屏幕。鄧麗欣、馮允謙(Jay Fung)、艾粒及森美到場支持。

林家謙以一身白馬王子造型登場，自彈自唱《一人之境》為演唱會揭開序幕。其後再唱出多首個人作品《DOODOODOO》、《夏之風物詩》及《在空中的這一秒》。當林家謙演繹不同曲目時，舞台上的巨型眼鏡會有不同的投射畫面。當他唱到《隔離》時，眼鏡投射陳凱詠(Jace)的影像，林家謙望住她的影像來個隔空合唱。與此同時，舞台的螢幕就變成二人同框合唱。

JW、Serrini輪住上台

由於沒有升降機的關係，工作人員需要合力把鋼琴搬上台，而巨型眼鏡的白色鏡片，亦要由工作人員當眾裝上及拆下。今晚登場的嘉賓全都唱出林家謙作曲的歌曲。除了有Jace與林家謙隔空合唱，還有JW登場唱出由林家謙作曲的《矛盾一生》和《自由飛翔》，並與JNYBeatz合唱《靈魂出窺練習曲》。



林家謙曾事先張揚會挑戰跳舞，他果然有找數，又跳又唱《單數》，雖然舞姿略為簡單，但總算成為「跳唱歌手」。

跟林家謙非常友好的Serrini返港擔任嘉賓，Serrini甫出場便高呼「處女座啲人好麻煩，要人氹，但我鍾意佢的歌。」二人合唱《難道喜歡處女座》和《Don't Text him, just kiss him》後，並在舞台鬥一番咀。Serrini笑言好開心來到fans club場，大爆家謙曾表示做她fans club會長，但生日卻沒有應援，輪到家謙自爆：「你生日我用二胡拉咗隻生日歌畀你喎？」Serrini補充說：「仲拉兩次添！吓？原來可以講㗎？」家謙強調只是不可以post。

Serrini：林家謙好sweet

她又半說笑指，「我都幻想到開一個concert係幾大壓力，但係佢一見到我呢，佢就好似通咗便咁嘅樣…」家謙又反擊：「我都成日聽你啲歌去……」全場大笑，家謙續說：「搵靈感。」Serrini真心讚家謙能從容面對一個機沒有機關、企度唱的演唱會，家謙搶白道，「真係冇晒㗎！」他自嘲今次演唱會夠「貼地」，感覺很安全。Serrini形容林家謙是一個好重要的存在，「佢好sweet，喺我唔開心時，因為佢木獨，對一個好情緒困擾嘅女人呢，佢唔會點理……令到有好多妹妹有遐想，『佢好關心我呀！』」家謙笑指她想太多了。Serrini以肉球形容自己今晚的造型，需要家謙參扶，兩人合唱《長期浪漫》和《樹木真美》，其間她試圖扯開對方的外套，令全場high爆。

其後，家謙在二胡伴奏唱《老朋友》，接著自彈自唱《壞與更壞》，並與「雷同二友」合唱

《飛》，兩首皆是他為林宥嘉作曲的作品，觀眾聽出耳油。