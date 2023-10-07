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娛樂
2023-10-07 15:20:39

林家謙澳門騷開鑼大玩飛天遁地 兩度Encore滿足觀眾

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林家謙澳門騷開鑼大玩飛天遁地 兩度Encore滿足觀眾

林家謙舉行一連三場的《L*underground SNEAK PEEK》澳門演唱會。

林家謙昨晚於澳門倫敦人舉行一連三場的《L*underground SNEAK PEEK》澳門演唱會 ，一號風球之下，無減觀眾支持及熱情。演唱會更是Encore又再Encore，觀眾一直不肯離開， 最後家謙Encore兩次之後，觀眾仍是留於場內狂喊他的名字，到會場廣播演唱會結束，才依依不捨離去。

今次《L*underground SNEAK PEEK》是家謙給未能飛去英國參予他倫敦演唱會的歌迷之預演，全新RUNDOWN及編曲，帶觀眾沉於海底再浮上水面再飛上天，無論音樂、歌曲編排，都飛天遁地式無限連接，讓觀眾沉浸在他的音樂魔法世界之中，得到震憾與快樂。林家謙以《潛水》一曲為演唱會作揭幕，帶大家潛入海底，用歌聲伴着發光魚兒游玩，《潛水》之後，林家謙對觀眾說：「趁颱風小犬未打到來之前，不如我地潛落水底，匿埋一陣避一避先。」接着就用《一人之境》帶大家沉海底，享受海底世界寧靜之美。海底中接著出現一個爛咗一半的家謙人頭石像，伴着《某種老朋友》的哀愁，再以《心頭大石》同大家講別再沉溺，繼而驚喜地演繹他寫給陳奕迅的《塵大師》， 撫慰那個要勇敢活下去不再沉溺的靈魂。既然「林大師」話ok冇事，接住他就帶大家去了倫敦的地下鐵載歌載舞、邊唱《特倫斯夢 遊仙境》 邊解領帶，再帶大家去了倫敦的街頭busking又跳又唱《doodoodoo》、《夏之風 物詩》等歌，畫面豐富開心。舞台上他笑問觀眾，「撘船過來嘅，大唔大風大浪？有冇暈船浪呀？舊年我開騷，好似活係自己世界入面咁，冇乜同大家講嘢，今次聽下大家啲聲 先，同大家講下嘢....歡迎大家到L*underground ，呢度係一個幻想虛構出嚟嘅國度， 你哋可以幻想飛天，幻想自己喺倫敦，幻想風和日麗啦，總之大家要幻得開心！我繼續下首歌!」第三、四部份林家謙由陸地飛上天，一口氣唱了《在空中的這一秒》、《自由飛翔》、《聽風》等歌。上天還嫌不夠，再帶埋大家漫游太空，穿上銀色閃閃太空衣，又跳又唱《難道喜歡處女座》、對着拉大提琴的女太空人唱新歌《萬一你是個好人》及《怪我只敢做好人》。 第五部份，由太空返回地球，歡樂的色彩，紅藍色倫敦地鐵標誌般的眼鏡鋼琴，家謙再與和音雷同二友及樂隊一起唱了《流離者的海》及《世界對我們》，最後演唱會以《just carry on》作結。來到安哥部份，歌迷自動打開電話燈，全場燈海伴着安歌之聲，家謙再出場唱《邊一個發明了ENCORE》，他問觀眾：「唔知大家睇唔睇得出，呢個演唱會係一個遁地飛天嘅過程 ，遁地飛天嘅一個舞會，我地每個人人生，都好似一架列車，出世之後由underground開 始，遁地飛天咁流離係呢個世界到，經歷各式各樣高低，列車有時迷失，有時不知何處 屬於自己棲身之地，學盧冠廷話齋：『原來萬里是家』，有冇聽首新歌？有？咁讓我哋繼續出發，讓我哋同一時間繼續放下，係L*underground入面，任意妄為索造自己高低軌跡， 撇除不想見嘅壞人，扭曲真相改春秋，現實中無法實現都可以發生，包括舊年Summer Blues 冇發生過嘅ENCORE，以下呢個環節，我唔知之後啲演唱會有冇㗎！畀大家點歌！」全場歌迷即為之瘋狂，大叫各種歌名，最後林家謙揀了《拼命無恙》演唱。

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林家謙昨晚於澳門倫敦人舉行一連三場的澳門演唱會。 林家謙昨晚於澳門倫敦人舉行一連三場的澳門演唱會。

ENCORE一次之後，歌迷全部不肯離開，林家謙再次出場，引起現場一遍混亂，歌迷由 座位中衝到台前，一些以為演唱會結束的歌迷，離場之際，大批衝回場館之中，家謙對着衝返入來的觀眾笑道：「走咗就唔好返啦....哈哈。」但當然係冇人肯聽，不斷有觀眾衝 向台前，不停有觀眾衝返入場，然後幾千人齊聲大叫「記得」，於是他跟觀眾一起大合唱 了《記得》為今次演唱會真正作結。

去年紅館的SUMMER BLUES演唱會，林家謙遇上颱風「馬鞍」，要延期擇日重賽，今次又遇上颱風「小犬」，昨晚不少歌迷已經留言集氣，希望颱風小犬吹遠啲，唔好影響第二晚同第三晚演唱會，不少買了船飛的歌迷也十分擔心，目前小犬烈風區會與香港及澳門維持一段距離，今日普遍受到烈風影響的機會不大，三號強風訊號將於今日大部分時間維持，所以大會亦於今日中午十二點宣布，今晚林家謙的演唱會如常舉行，如演出前颱風訊號高於三號風球，才會考慮取消。 按天文台網站宣稱，小犬照現時預測路徑，將於明日(8號)日間在香港以南150公里內掠過。天文台屆時會視乎小犬的強度、移動速度，以及與其相關烈風區與香港的距離，評估是否需要發出更高的熱帶氣旋警告訊號。

林家謙舉行一連三場的《L*underground SNEAK PEEK》澳門演唱會。 林家謙舉行一連三場的《L*underground SNEAK PEEK》澳門演唱會。 林家謙舉行一連三場的《L*underground SNEAK PEEK》澳門演唱會。 林家謙舉行一連三場的《L*underground SNEAK PEEK》澳門演唱會。 林家謙舉行一連三場的《L*underground SNEAK PEEK》澳門演唱會。
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