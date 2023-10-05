林家謙獲盧冠廷邀跨代合作 經常懷疑自己獲LoLo傳授唱作心法

林家謙與盧冠廷跨世代合唱新歌 《列車上對著坐的兩個人》。

盧冠廷(LoLo)繼去年與麥浚龍推出《旋律．故事》後，再次聯乘年輕音樂人推出跨代作品，今次選上了同屬唱作人、聲線辦識度高的林家謙，LoLo寫下了新作《列車上對著坐的兩個人》，他笑言，「我要逼呢位小朋友超越自己嘅作曲水平！」而家謙就坦言花了不少時間消化歌曲，「今次合作都頗大壓力，因為LoLo係一位好好嘅前輩，同埋音樂造詣好犀利。喺創作過程同諗點樣唱都消化咗好耐，我會諗係咪要學LoLo嘅唱法，但同時又要保留自己特色，喺呢一點取得一個平衡，其實一路都懷疑自己夾唔夾隻歌。」

同一車廂 兩代心態 盧冠廷與林家謙同為唱作人，創作才華備受肯定，新作《列車上對著坐的兩個人》由葉廣權監製，歌詞及編曲意境充滿電影感，同一車廂內坐著兩位音樂人，各懷著不同的心態展開一段音樂之旅，寓意兩代音樂人順著時間推移繼續邁步，窗外風景一樣，可是心態卻不同，充滿想像空間。盧冠廷作為前輩，將人生歷練化作動人旋律，筆下寫過首首膾炙人口的金曲，仍努力不懈，鑽研音樂無邊的可能性；林家謙作為後起之秀，在樂壇嶄露頭角，將前人的音樂養份化作己用，再注入新思維，開闢未來的前路。