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娛樂
2023-10-05 10:01:41

林家謙獲盧冠廷邀跨代合作 經常懷疑自己獲LoLo傳授唱作心法

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林家謙與盧冠廷跨世代合唱新歌 《列車上對著坐的兩個人》。

林家謙與盧冠廷跨世代合唱新歌 《列車上對著坐的兩個人》。

盧冠廷(LoLo)繼去年與麥浚龍推出《旋律．故事》後，再次聯乘年輕音樂人推出跨代作品，今次選上了同屬唱作人、聲線辦識度高的林家謙，LoLo寫下了新作《列車上對著坐的兩個人》，他笑言，「我要逼呢位小朋友超越自己嘅作曲水平！」而家謙就坦言花了不少時間消化歌曲，「今次合作都頗大壓力，因為LoLo係一位好好嘅前輩，同埋音樂造詣好犀利。喺創作過程同諗點樣唱都消化咗好耐，我會諗係咪要學LoLo嘅唱法，但同時又要保留自己特色，喺呢一點取得一個平衡，其實一路都懷疑自己夾唔夾隻歌。」

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盧冠廷邀請林家謙合唱新作《列車上對著坐的兩個人》。

盧冠廷邀請林家謙合唱新作《列車上對著坐的兩個人》。

同一車廂 兩代心態

盧冠廷與林家謙同為唱作人，創作才華備受肯定，新作《列車上對著坐的兩個人》由葉廣權監製，歌詞及編曲意境充滿電影感，同一車廂內坐著兩位音樂人，各懷著不同的心態展開一段音樂之旅，寓意兩代音樂人順著時間推移繼續邁步，窗外風景一樣，可是心態卻不同，充滿想像空間。盧冠廷作為前輩，將人生歷練化作動人旋律，筆下寫過首首膾炙人口的金曲，仍努力不懈，鑽研音樂無邊的可能性；林家謙作為後起之秀，在樂壇嶄露頭角，將前人的音樂養份化作己用，再注入新思維，開闢未來的前路。

林家謙獲盧冠廷邀跨代合作感壓力，他坦言：「一路都懷疑自己夾唔夾隻歌」。

林家謙獲盧冠廷邀跨代合作感壓力，他坦言：「一路都懷疑自己夾唔夾隻歌」。

唔好諗 冇可能全界都鍾意

盧冠廷與林家謙合作，曾經討論過要寫一首如《The Sound of Silence》般厲害的作品，對於林家謙經常「懷疑自己」，LoLo回應：「呢位小朋友經常都懷疑自己做得啱唔啱，呢個雖然係一個缺憾，但係一個缺憾美，有佢嘅好處。因為要明白到，冇可能令全世界都鍾意你。你嘅作品有一部份人好鍾意已經足夠，如果要迎合所有人口味就會失去自我。我咁多年創作都係信自己，因為冇可能聽所有人嘅意見，唔係每一個都係你嘅producer嘛。」LoLo還傳授了音樂「心法」給家謙，就是要「不去想」，他說：「諗與唔諗呢個問題，家謙仲比較後生，都係用意識去諗去創作，如果可以接通天地線就會有可以打入人心嘅作品。同樣地唱歌都一樣，如果太在意去諗每粒音要點唱，設計出嚟嘅音色始於係設計，再甚者就係堆砌，要感動最簡單同時又係最難嘅，就係自然地由心而發。」家謙表示同意，但覺得需要時間去消化領略。

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