林家謙相隔3年再亮相《CHILL CLUB》 化身「喃嘸師」回應Tyson Yoshi言論

林家謙在本月12日舉行的《CHILL CLUB頒獎禮》獲得「CHILL CLUB年度唱作歌手獎」， Tyson Yoshi代缺席的家謙領獎時，爆出一句「唔係我勁，係你哋廢！」引來熱話。相隔兩星期，林家謙憑新歌《喃嘸師感官漫遊》獲「CHILL CLUB推介榜」冠軍，趁為節目錄影親自回應Tyson。向來轉數快又貼地的家謙，在昨晚(26日)的節目中以「喃嘸師」造型攜同木魚亮相，簡短的得獎感言已滿載流量密碼。本尊首先以「陳家謙」作自我介紹，「自抽」在「第35屆金曲獎」入圍記者會上，被台語歌后曹雅雯讀錯名為陳家謙一事，繼而發表得獎感言，「當日領獎嗰個並唔係我嚟，唔係我勁，都唔係其他人廢，係我好彩。」最後以「喃嘸師傅愛你」答謝每一位投票的樂迷。

第一次也是最後一次

原來家謙已有3年沒有亮相Chill Club，估不到再到訪九展ViuTV錄影廠已是送別一程，獻上既是「第一次」也是「最後一次」現場演繹《喃嘸師感官漫遊》，更示範如何一口氣唱42粒字的功架。事後他在個人社交平台分享節目片段，寫道：「事隔近3年冇上chill club，估唔到要喃嘸師送九展錄影廠最後一程，對於呢個地方，謝謝幾年嘅回憶、喃嘸live第一次 & 嗰個第一次，新廠見。」

獲IU贈《一人之境》10歲禮物

另外，IU在周末來港開show，以廣東話演繹林家謙《一人之境》的片段在網上洗版，原來適逢今年是此曲demo的十周年，家謙在Threads分享初稿的demo錄音，寫道：「原來已經10年(未有demo歌詞的初稿)，多謝IU給予一人之境最好的10歲禮物。」