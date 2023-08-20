林家謙簽名會簽足12小時 見到撞樣FANS︰自己都嚇一嚇

去年8月19是林家謙於紅館舉行 《Summer Blues 演唱會》第一日，所以林家謙特意選了今年的8月19日舉行 《Summer Blu-ray簽名會》，為歌迷在碟上簽名。早前他就於IG上開始了暑假都要返學 Summer Blu-ray 簽名會作文大賽。這個簽名會十分細心，不單分流時段免等侯太久， 期間可以簽名、合照，有歌迷更幫朋友視象同家謙對話，家謙更把演唱會上的一些有紀念性的有趣照片，演唱會中用過的七彩木鋼琴、巨形海豚都帶到簽名會現場供歌迷拍照留念。

選址母校舉行，家謙表示:「因為演唱會之後，我個七彩木鋼琴一直就係放咗係學校，俾學校幫我托管住啦，諗下暑假開學前，相約大家一齊再返個學都幾開心，所以就問學校借音樂室呢個場地做簽名活動。本來係諗住簽到7點，但係實在係太多歌迷想參加，所以最後只得加長。」家謙笑言去年的心情只是緊張，但今年就比去年「chur」: 「今年chur好多，演唱會都係8點開始唱兩個多鐘，今年12個鐘喎，唯有個心不停同自己講，加油啦林家謙。」

昨日簽名會上，有一名跟林家謙非常似樣的男歌迷出現，當林家謙2號同林家謙1號一起坐於書桌前，現場都出現起哄歡呼，非常歡樂搞笑，家謙笑道，「係呀，今日有大有細，有BB，重有未出世BB都嚟。林家謙2號，我知呀，我見過佢，係IG 到見過，我自己都嚇一嚇，心諗我幾時著過呢件衫，影左輯咁嘅相？連我自己都認錯以為係自己，哈哈哈.......平日大家出街話撞到我，可能嗰個係佢囉，所以大家唔好成日以為係我，哈哈。」