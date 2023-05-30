林家謙與MC張天賦合唱《小心地滑》獲讚賞 網民：諗唔到家謙都carry到首歌

網民大讚「無炒車」

林家謙、MC張天賦及陳蕾等歌手獲邀出演一連兩晚《AIA MDRT WITH HIM 狂熱音樂祭》，期間林家謙與MC張天賦合唱《小心地滑》，不過佢唔係以MC嘅方式去唱，除咗為觀眾帶來新鮮感之外，唔少網民仲大讚佢哋好夾及大讚家謙唱得好好，例如「兩個合唱‘’小心地滑‘’好有新鮮感，都是實力派在台上這樣唱好有型！家謙有自己特色唱法同和音，加埋MC的實力唱功，好正呀，有另一番風味！」、「呢個配搭好有新鮮感」、「1剛1柔，個配搭有新鮮感。」、「家謙再一次跳出comfort zone , 挑戰要咁有力量的歌。未見過佢要聲嘶力竭去唱，佢肯嘗試值得鼓勵亦是歌迷之福，為他站穩一線感到高興。」、「謝謝分享，林伯唱得好好，都handle 到呢種曲風」 、「諗唔到家謙都carry 到首歌 ，好好聽！！」、「無炒車喎，唱得幾好喎」 及「MC係大力力控訴，林家謙係氣若柔絲咁去鬧人，唔同風格」等等。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈