林家謙被誤當外賣員無人認到 小薯茄自爆瘀事惹網民非議

林家謙日前推出新歌《了了》及新專輯《ISFP》，早前他上YouTube頻道《小薯茄》做訪問，原來拍攝訪問當日，《小薯茄》多位員工因為認不出林家謙，誤以為他是外賣員，而鬧出笑話。《小薯茄》就自爆當日的情況，雖然多位員工表示對不起林家謙，但仍惹來網民非議。

林家謙等近5分鐘始被認出 《小薯茄》在頻道公開當日林家謙到訪的片段，當時有外賣員跟林家謙及其助手一齊抵達相關樓層。林家謙於是幫手拿外賣進入辦公室，並說了一句「你哋好！外賣到！」此時迎接林家謙的員工不知為何發出奇怪笑聲離開，另外有數位員工先後經過門口，但對林家謙都視若無睹，最後家謙拿了近5分鐘，才有兩名員工認到他，立即上前拿走外賣。

員工全不認到是林家謙 頻道再播出相關員工的訪問，第一位受訪員工表示誤以為對方是工作人員，坦言得知是林家謙之後，感到待薄了對方，並擔心對方覺得他們很沒有禮貌，並希望可以做些甚麼補究。 另一位走出去門口又折返的員工表示以為有同事去接外賣，所以立即折返，同時自己也認不出對方是林家謙，他也沒想過會有明星幫手拎外賣。至於第一位接觸林家謙兼發出怪聲的員工就稱，當時認不出對方是林家謙，又對有兩個人一齊送外賣感到奇怪，並指當對方問是不是小薯茄時，自己才知面前的人是林家謙，自己也十分混亂及不知如何是好，所以立即離開並找相關同事出來接待林家謙。

小薯茄︰ 真係好大溝通誤會 雖然林家謙未有為事件感到生氣，更搞笑把周星馳在《喜劇之王》中外賣仔的情節傳回給跟他聯絡的小薯茄同事。《小薯茄》在頻道用交字簡單交待事件，並謂︰「今次真係好大溝通誤會釀成笑話，但容許我哋再表達一次，家謙真係好nice！家謙世一！大家都要好好愛護家謙，抱歉佢因誤會幫我哋拎咗外賣咁耐咁耐， 希望有機會再同家謙合作！」 網民斥 小薯茄零尊 原本整件事是非常搞笑，但事件就換來網民不一樣的看法，有人認為就算對方真的是外賣員，竟然沒有任何一個人去處理，讓人等足5分鐘都是對外賣員不尊重。他們說︰「就算唔係明星，都要幫手拎自己公司嘅外賣，走左去係咩一回事？」、「算真係送外賣，都應該要有人接呱，無可能要個外賣員等五分鐘的」、「都幾失禮，無論佢係邊個，唔理人成5分鐘。」亦有網民認為林家謙應該對無被人認出一事會感到沾沾自喜，同時也大讚影片反映出林家謙份人沒有架子，非常有耐性。