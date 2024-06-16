林家謙鄭子誠合作做父子 自嘲歌藝被人彈似胖虎

林家謙日前出席昂坪360多啦A夢展覽活動，自爆是該部動畫fans！除出席活動外，他更被邀請拍攝廣告，穿上黃色經典上衣重現「大雄」造型，更與鄭子誠飾演父子：「呢條片又唔係扮大雄嘅，係講我同鄭子誠前輩嘅父子情，成個感覺都好溫馨呀？今次係我哋第一次合作，感受到對方嘅專業，學吓咩叫做『演技』。」

林家謙當日趁機四圍打卡，「平時呢度好多人，今日趁着拍廣告片周圍封晒路，可以靜靜地打吓卡！希望第時有機會嚟呢度拍下MV。」他自嘲是金魚記憶，希望靠法寶記歌詞，因此很想要「記憶麵包」。他說：「其實我同胖虎都有啲相似之處，就係大家都好鍾意唱歌，不過細個嘅時候成日俾人彈唱歌唔好聽，當時我都好想好似多啦A夢咁咁受歡迎。」

他又笑謂自己沒有小朋友的market，入行以來未曾唱過兒歌，亦不及Tyson Yoshi般受小學生「歡迎」，他說︰「如果邊個咁大膽搵我都想試吓嘅。另外我都想試吓做電影配音，不過唔知可以聲演啲咩角色，超級英雄就肯定冇我份，我把聲都唔夠霸氣。」