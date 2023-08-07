林家謙10月踩入倫敦世界級場地O2 Arena開騷

O2 Arena最多可容納二萬人，不少國際級巨星如Michael Jackson、Lady Gaga、麥當娜、BTS、BLACKPINK等都曾在此舉行過演唱會，而華語歌手就有五月天、周杰倫、張惠妹等，至於香港歌手只有陳奕迅的《Duo World Tour》(2012年)和《EASON’s LIFE World Tour》(2014年)演唱會，以及The Big Four(張衛健、許志安、蘇永康、梁漢文)於2013年舉辦《大家利事世界巡迴演唱會英國站》。

全新主題 《L*underground》

林家謙早前於社交平台公布演唱會名為《L*underground》，將於10月22日舉行，只此一場。他寫道：「Summer Blues 總算告一段落，也是不可encore/複製的一次感動，就讓他好好留在2022香港的夏末。2023倫敦限定一場O2 Live，全新rundown/主題，一齊往倫敦飛 再去遁地」。演唱會門票將於本周四(10日)發售，票價最平68英鎊(約674港元)，最貴則達138英鎊(1369港元)。