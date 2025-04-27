林峯上海IFC與fans近距離接觸 稱《九龍城寨》意義重大

林峯昨日到上海國金中心商場(上海IFC)，受邀參加「繽紛歐普藝術樂園」活動的開幕儀式，當媒體問他對這次春日見面會的感受時，他露出燦爛的笑容表示：「非常開心！上海對我來說已經不陌生了，因為我小朋友也在這裡上學。每次回來，我都會來這裡逛逛，這次能在熟悉的地方和大家見面，真的讓我很高興。」
而上海的美食亦是林峯的心頭好，他開玩笑說：「每次回來唯一擔心的就是容易長胖，這裡的美食實在太多了。」在活動中，林峯對於扭蛋機表現出了孩子般的興奮，他說：「不只是小孩子，我們大人也很喜歡這種隨機的驚喜！看看自己能抽到甚麼，這種心態真的很有趣，大家心中都保有一顆童心！」
談到今晚舉行的《金像獎頒獎典禮》，林峯今年有份角逐「最佳男主角」，對於《九龍城寨之圍城》這部電影，他頗為看重：「這部電影對我們所有工作人員來說，意義非常重大，都是一種鼓勵，我們希望能再接再厲，拍攝《九龍城寨之圍城2》！」談到他對角色選擇，林峯幽默地說：「就是要看看我能否達到導演的標準！」至於未來的影視計劃，他透露下半年會有兩部新電影上映，讓fans們翹首以待。
林峯演唱會將於下月舉行，他指正努力鍛鍊，因為要應對今年7場演出的挑戰，「希望觀眾們能感受到這是一場派對，大家也要玩得開心。」至於可能出現的嘉賓，而古天樂會否接受他的邀請，上台唱《今期流行》，他留了一手，讓大家猜測，表示這會是一個驚喜。