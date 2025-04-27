林峯上海IFC與fans近距離接觸 稱《九龍城寨》意義重大

林峯昨日到上海國金中心商場(上海IFC)，受邀參加「繽紛歐普藝術樂園」活動的開幕儀式，當媒體問他對這次春日見面會的感受時，他露出燦爛的笑容表示：「非常開心！上海對我來說已經不陌生了，因為我小朋友也在這裡上學。每次回來，我都會來這裡逛逛，這次能在熟悉的地方和大家見面，真的讓我很高興。」

而上海的美食亦是林峯的心頭好，他開玩笑說：「每次回來唯一擔心的就是容易長胖，這裡的美食實在太多了。」在活動中，林峯對於扭蛋機表現出了孩子般的興奮，他說：「不只是小孩子，我們大人也很喜歡這種隨機的驚喜！看看自己能抽到甚麼，這種心態真的很有趣，大家心中都保有一顆童心！」