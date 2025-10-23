林峯世巡倫敦站迎生日 預告黃偉文Wyman操刀新歌將面世

林峯《Go With The Flow》世界巡迴演唱會氣勢如虹，剛完成佛山及廣州兩站均座無虛席，在歌迷熱烈呼聲中，林峯未來兩個月，將出發歐、亞、美三大洲，首先登陸上海、繼而再到大馬，拉斯維加斯、大西洋城、雷諾，溫哥華，多倫多、倫敦、及東京等多個城市。

上海站 邀陳慧琳任嘉賓

上海站於11月1日舉行，林峯表示今次巡演，將會帶給各地觀眾驚喜連連，廣州佛山站邀請周秀娜與胡子彤助陣後，上海場邀請到天后陳慧琳做嘉賓，他開心笑道：「冇諗過Kelly咁好一口答應，我諗住請佢食大閘蟹！另外最開心上海站，應該係我囡囡囉，佢好想來睇我演唱會，但係要返學，唔可以請假，只得上海站可以嚟到捧場，所以佢知道有上海站好開心。」緊接後面的馬來西亞場，林峯謂：「大馬觀眾，我諗住帶宣萱嚟，一齊食馬拉肉骨茶！大家開心嗎？哈哈。」而加拿大溫哥華及多倫多的場次，林峯透露：「鍾嘉欣媽咪一早打電話嚟訂飛，話要帶晒全家嚟捧場！真係好多謝Auntie咁支持！嘉欣會唔會上台做嘉賓？佢話暫時未知時間夾唔夾到，不如大家幫手喺網上呼籲佢做特別嘉賓啦！哈哈。」