林峯全家合照戴賊仔帽被網民指老了十歲 與新年照大相逕庭

現年44歲的林峯喺2019年與張馨月結婚，翌年誕下女兒格格。近年林峯積極於內地發展，前年參加內地綜藝節目《披荊斬棘2》而掀起熱話，更舉家移居上海生活。近日林峯、張馨月、格格一家三口返鄉下廈門及去其他地方旅行，林峯老婆張馨月將照片分享到小紅書，令不少網民指戴上賊仔帽的林峯憔悴，與農曆新年時相去甚遠。

網民︰林峯跟我75歲的奶奶同款帽

張馨月於小紅書分享到廈門及其他地方嘅遊玩照片，喺其中一張照片中林峯穿上米色上衣及白色長褲，戴上一頂灰色嘅賊仔帽，引起熱烈討論，內地網民留言指呈現老態「林峯這個帽子感覺只有六十歲以上的人才會戴，婚後衣品真的堪憂」、「感覺峯哥是禿了」、「林峯跟我75歲的奶奶同款帽子」、「林峯這面色怎麼了 嘴唇發白 眼神縹緲 乾瘦乾瘦的」、「看他越來越憔悴感覺他比較不幸福」、「林峯這麼老了？ ！」、「老了好多」、「林峯好像榨乾左咁」、「林峯到底經歷了什麼，都老成這樣了」、「林峯像是被吸乾了一樣」、「林峯衣品咋變這樣了」及「林峯自從結婚之後，殘了很多，為什麼。 個人覺得。」等等。

相比十多日前林峯在農曆新年拜年的相片，拜年相中的林峯臉色紅潤，與戴賊仔帽時相差極大。