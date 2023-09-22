熱門搜尋:
iPhone 15 JPEX 林作 中秋節2023 張智霖 陳怡 莊鍶敏 CLOCKENFLAP 香港夜繽紛 大閘蟹2023 綠色債券 根德園幼稚園 天氣 網上熱話 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 減肥 日圓匯率 月餅 BLACKPINK
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2023-09-22 00:01:03

林峯多謝「爵屎」唱《愛不疚》預告將出新歌 計劃明年開個唱(附訪問片)

分享：
林峰今日出席時裝品牌公開活動。

林峰今日出席時裝品牌公開活動。(董立華攝)

林峯今日(21)與蔡卓妍、MIRROR成員呂爵安(Edan)、吳肇軒和朱鑑然等藝人出席時裝ZEGNA品牌公開活動，現場大批爵屎(Edan粉絲暱稱)非常熱情，在他現身時合唱《愛不疚》其中一句歌詞「放手/放開所有/彼此更自由」，林峰既感驚訝又顯得非常尷尬，「香港藝人一家親。」他表示，「很多謝大家唱我以前的歌，其實現正為新歌錄音，構思出年下半年開演唱會。」在疫情後有不少歌手開騷，林峰透露亦曾與唱片公司商量，由於他預計10月仍需完成家族榮耀之繼承者》香港戲份，明年初又要投入《神探2》的拍攝，故此最快也要明年下半年才可舉行演唱會，初步構思是舉行巡唱，但地點行程待定。問到可有關心剛失戀的阿Sa，他就表示兩人只談吃喝玩樂，不談感情。

林峰今日出席時裝品牌公開活動。 林峰今日出席時裝品牌公開活動。(董立華攝)

林峰早前與余詩曼剛完成家族榮耀之繼承者在馬來西亞的戲份，他表示今次拍劇很開心，除了與相隔9年的阿余再合作，還有初次合作的羅子溢、羅嘉良等，很難得台前幕後全都是香港班底，加上當中有不少父母，大家交流心得，而他的女兒亦曾在暑假往探班，問到女兒能否適應學校生活時，林峰即答道完全沒問題，「慣到不得了，囡囡真係好social，完會無溝通阻礙。囡囡好外向，第一次見面都好快熟。」問到可有機會與黃宗澤和 吳卓曦合作拍綜藝節目，他表示很渴望，但很難夾檔期。至於會否與MIRROR合作，他就回

 

林峯今日出席時裝品牌公開活動。 林峯與吳肇軒、朱鑑然今日出席時裝品牌公開活動。(董立華攝) 朱鑑然今日出席時裝品牌公開活動。(董立華攝) 吳肇軒、朱鑑然和呂爵安今日出席時裝品牌公開活動。(董立華攝) 阿Sa出席時裝品牌活動，但表明不受訪問。(董立華攝) 阿Sa出席時裝品牌活動，但表明不受訪問。(董立華攝) 阿Sa出席時裝品牌活動，但表明不接受訪問。(董立華攝)
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受