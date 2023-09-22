林峯多謝「爵屎」唱《愛不疚》預告將出新歌 計劃明年開個唱(附訪問片)

林峯今日(21日)與蔡卓妍、MIRROR成員呂爵安(Edan)、吳肇軒和朱鑑然等藝人出席時裝ZEGNA品牌公開活動，現場大批爵屎(Edan粉絲暱稱)非常熱情，在他現身時合唱《愛不疚》其中一句歌詞「放手/放開所有/彼此更自由」，林峰既感驚訝又顯得非常尷尬，「香港藝人一家親。」他表示，「很多謝大家唱我以前的歌，其實現正為新歌錄音，構思出年下半年開演唱會。」在疫情後有不少歌手開騷，林峰透露亦曾與唱片公司商量，由於他預計10月仍需完成《家族榮耀之繼承者》香港戲份，明年初又要投入《神探2》的拍攝，故此最快也要明年下半年才可舉行演唱會，初步構思是舉行巡唱，但地點行程待定。問到可有關心剛失戀的阿Sa，他就表示兩人只談吃喝玩樂，不談感情。