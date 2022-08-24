林峯新歌《樓下有人》上架獲好評 余香凝演MV女主角發展三角關係

林峯演而優則唱，加盟華納後已先後推出廣東單曲《唱情歌的人》及《幼稚未完》，分別請來林家謙及鄧智偉寫歌，而身在內地的林峯，昨日再有粵語新歌《樓下有人》在各音樂平台上架，今次由Dear Jane的Howie作曲、陳詠謙填詞、范梓謙編曲及舒文監製，由林峯演繹出這首傷感情歌別有一番味道，出來評價亦相當理想。

《樓下有人》無論在音樂的種類，抑者所表達的情感上，跟林峯以往的歌曲均有所不同。根據監製舒文所分享，Howie本來的Demo，是他最擅長的Rock Ballad曲風，但舒文想藉這首歌向聽眾呈現另一個層面的林峯，於是便找來范梓謙為歌曲披上一種Urban的感覺。為配合這首歌曲的創作方向，陳詠謙以文字表達的情感也相對成熟和複雜，他以一句說話總結整首歌的歌詞：「描寫一個成熟穩重、事業有成的男人，在愛裏成為弱者的時候，那內心深處的咆哮。」而舒文與林峯錄音的時候，也設計了一個非常有趣的情景：「在下着滂沱大雨的一天，一個駕着名牌車的成功男人，在某個寓所樓下，無止境地等候着那個可能等不到的她。雨水重重地敲擊着玻璃窗，水撥拼了命想把雨水撥走，坐在車內感受着此情此景，這個男人有何感受？男人終於決心推開車門，但是，他會往哪裏走去？」團隊沒有提供答案，只想聽眾投入去感受，然後以自己的想像去豐富這首歌的情感。MV方面，昨晚已在YouTube首播，除了林峯登場之外，朱鑑然、余香凝、胡子彤就為歌曲上演一段三角苦戀，充滿戲劇感的畫面更令人更加代入歌詞當中。