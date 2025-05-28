林峯演唱會2025｜伍允龍孖李蔓瑩睇騷全場有講有笑 Renee對住王九心心眼

伍允龍早前被拍到與一名女子同遊迪士尼，日前他出席活動時，大方承認陪對方去玩，對於是否「戀人未滿，友達以上時，他笑言：「中文好深，唔係幾明。」更自爆27日會入場看林峯演唱會，並稱會否帶女伴睇騷，就要「睇吓點啦。」昨日伍允龍現身紅館，而女伴竟然是去年與同性密分手的李蔓瑩Renee。

伍允龍與Renee一齊在觀眾席欣賞林峯紅館個唱，二人全程言談甚歡，Renee更不時含情脈脈望住伍允龍，又不時咬耳仔，非常熟絡。每當伍允龍跟Renee說話時，都會逗得好非常開心。然而二人在公開場合近乎零交雜，翻看二人的IG竟有互相follow。

因打機而認識 據了解，伍允龍因為與平台合作拍打機片，當時想尋找一位識打機的女仔，於是透過中間人認識，二人因此一拍即合。Renee一向有玩開賽車、槍擊Game，自爆最長試過連玩9小時，直情「打到差啲嘔！」她亦曾表示打機是一個很好的發洩途徑。 本身是雙性戀的Renee與拍拖4年的同性富貴髮型師Joe分手，其後Joe卻突然在IG寫道：「有老婆都介入人哋嘅感情，損人而不利己，真係若要人不知，唔好太低b」，不過未幾又刪文，Renee即被冠上「搭上人夫」之名。 由於Renee擁有32E傲人身材，長相及聲線甜美，因而被封「宅男女神」，加上她又愛打機，不少人形容Renee是男女通殺。

Renee中晒伍允龍擇偶條件 本身是雙性戀的Renee與拍拖4年的同性富貴髮型師Joe分手，其後Joe卻突然在IG寫道：「有老婆都介入人哋嘅感情，損人而不利己，真係若要人不知，唔好太低b」，不過未幾又刪文，Renee即被冠上「搭上人夫」之名。 由於Renee擁有32E傲人身材，長相及聲線甜美，因而被封「宅男女神」，加上她又愛打機，不少人形容Renee是男女通殺。 伍允龍與鍾嘉欣於2015年分手，8年地下情結束，他曾受訪指自2019年後沒有再拍拖，其後他先後被拍得與不同女性外出，當中包括有身材驕人的金融小花Annissa Choi。伍允龍亦曾提過自己的擇偶條件，包括︰懂得包容他的缺點、鍾意打機、斯文、喜歡小動物、外表順眼，被問若對方熱愛武術會否加分，他說：「我覺得有咩嗜好都唔會有太大意見，但如果鍾意打機就好喇！」