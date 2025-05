林峯一連七晚假紅館舉行《GO WITH THE FLOW 林峯演唱會LF LIVE IN HONG KONG 2025》,今日來到最後一晚演出,在開騷前,林峯與古天樂、周秀娜等在紅館拜神,祈求工作順利。古天樂曾答應林峯會當他的個唱嘉賓,並屆時會跟林峯一齊跳唱,當時他在記招上說「阿峯跳《今期流行》,我唱《CHOK》同《男朋友》。」