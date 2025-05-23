林峯演唱會2025｜周秀娜牛一為林峯伴舞大我跳《Let’s Get Wet》360度轉圈幾驚喜（含完整歌單）

林峯一連七場《GO WITH THE FLOW 林峯演唱會LF LIVE IN HONG KONG 2025》於紅館正式開鑼。林峯今次可說是碌盡人情卡，除了邀請多位朋友為他拍攝「風暴消息」外，更請來吳林峰與他上台合唱，並找來22日生日的周秀娜為他伴舞，認真開心！

此外，林峯的「椅子舞」再演大家眼前，當林峯唱《Broken》時，他再利用椅子展示其柔軟的下盤功力，整個動作做得非常輕鬆，他更不忘向現場覲眾大放電眼。

來到encore環節，林峯換上白色背心大跳《熱能放送》、《Heart》及《NICE》，大會再大放藍色紙碎為個唱結幕