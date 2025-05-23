林峯演唱會2025｜周秀娜牛一為林峯伴舞大我跳《Let’s Get Wet》360度轉圈幾驚喜（含完整歌單）

林峯一連七場《GO WITH THE FLOW 林峯演唱會LF LIVE IN HONG KONG 2025》於紅館正式開鑼。林峯今次可說是碌盡人情卡，除了邀請多位朋友為他拍攝「風暴消息」外，更請來吳林峰與他上台合唱，並找來22日生日的周秀娜為他伴舞，認真開心！
此外，林峯的「椅子舞」再演大家眼前，當林峯唱《Broken》時，他再利用椅子展示其柔軟的下盤功力，整個動作做得非常輕鬆，他更不忘向現場覲眾大放電眼。
來到encore環節，林峯換上白色背心大跳《熱能放送》、《Heart》及《NICE》，大會再大放藍色紙碎為個唱結幕
林峯演唱會歌單：
1.愛在記憶中找你
2.Not Done with you
3.CHOK
4.Vampire
5.Once Again
6.一刀切
7.愛不疚
8.愛在三千的宇宙
9.Baby Lady
10.幼稚未完
11.ONE MORE TIME
12.幼稚完
13.Come 2 Me
14.Hello
15.無傷大雅
16.唱情歌的人
17.馴獸師之王 （與陳慧琳合唱）
18.我又戀愛了
19.Medley:
心呼吸、同林、如果時間來到、忘記傷害、直到你不找我、換過方式愛你、夏雪、旁觀者悲、反話、記得忘記
20.怕悶的人請舉手
21.Broken
22.ApocaLips
23.Let’s Get Wet（周秀娜舞蹈演繹）
24.Dance Medley:熱能放送+ Heart Attack + Nice