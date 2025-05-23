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娛樂
2025-05-23 01:57:27

林峯演唱會2025｜周秀娜牛一為林峯伴舞大我跳《Let’s Get Wet》360度轉圈幾驚喜（含完整歌單）

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林峯開騷與周秀娜大跳貼身舞。（蘇文傑攝）

林峯開騷與周秀娜大跳貼身舞。（蘇文傑攝）

林峯一連七場《GO WITH THE FLOW 林峯演唱會LF LIVE IN HONG KONG 2025》於紅館正式開鑼。林峯今次可說是碌盡人情卡，除了邀請多位朋友為他拍攝「風暴消息」外，更請來吳林峰與他上台合唱，並找來22日生日的周秀娜為他伴舞，認真開心！

林峯請來壽星女周秀娜與他一齊跳《Let's Get Wet》。（蘇文傑攝） 林峯請來壽星女周秀娜與他一齊跳《Let's Get Wet》。（蘇文傑攝） 林峯請來壽星女周秀娜與他一齊跳《Let's Get Wet》。（蘇文傑攝） 林峯請來壽星女周秀娜與他一齊跳《Let's Get Wet》。（蘇文傑攝） 林峯請來壽星女周秀娜與他一齊跳《Let's Get Wet》。（蘇文傑攝） 林峯請來壽星女周秀娜與他一齊跳《Let's Get Wet》。（蘇文傑攝） 林峯請來壽星女周秀娜與他一齊跳《Let's Get Wet》。（蘇文傑攝） 林峯請來壽星女周秀娜與他一齊跳《Let's Get Wet》。（蘇文傑攝） 林峯請來壽星女周秀娜與他一齊跳《Let's Get Wet》。（蘇文傑攝） 林峯請來壽星女周秀娜與他一齊跳《Let's Get Wet》。（蘇文傑攝） 林峯請來壽星女周秀娜與他一齊跳《Let's Get Wet》。（蘇文傑攝）

此外，林峯的「椅子舞」再演大家眼前，當林峯唱《Broken》時，他再利用椅子展示其柔軟的下盤功力，整個動作做得非常輕鬆，他更不忘向現場覲眾大放電眼。

來到encore環節，林峯換上白色背心大跳《熱能放送》、《Heart》及《NICE》，大會再大放藍色紙碎為個唱結幕

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林峯的「椅子舞」再現舞台。（蘇文傑攝） 林峯的「椅子舞」再現舞台。（蘇文傑攝） 林峯全程又跳又唱。（蘇文傑攝） 林峯的「椅子舞」再現舞台。（蘇文傑攝） 林峯的「椅子舞」再現舞台。（蘇文傑攝） 林峯的「椅子舞」再現舞台。（蘇文傑攝） 林峯全程又跳又唱。（蘇文傑攝） 林峯全程又跳又唱。（蘇文傑攝） 林峯全程又跳又唱。（蘇文傑攝）

林峯演唱會歌單：

1.愛在記憶中找你

2.Not Done with you

3.CHOK

4.Vampire

5.Once Again

6.一刀切

7.愛不疚

8.愛在三千的宇宙

9.Baby Lady

10.幼稚未完

11.ONE MORE TIME

12.幼稚完

13.Come 2 Me

14.Hello

15.無傷大雅

16.唱情歌的人

17.馴獸師之王 （與陳慧琳合唱）

18.我又戀愛了

19.Medley:

心呼吸、同林、如果時間來到、忘記傷害、直到你不找我、換過方式愛你、夏雪、旁觀者悲、反話、記得忘記

20.怕悶的人請舉手

21.Broken

22.ApocaLips

23.Let’s Get Wet（周秀娜舞蹈演繹）

24.Dance Medley:熱能放送+ Heart Attack + Nice

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