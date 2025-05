林峯演唱會2025｜周秀娜牛一為林峯伴舞大我跳《Let’s Get Wet》360度轉圈幾驚喜（含完整歌單）

林峯一連七場《GO WITH THE FLOW 林峯演唱會LF LIVE IN HONG KONG 2025》於紅館正式開鑼。林峯今次可說是碌盡人情卡,除了邀請多位朋友為他拍攝「風暴消息」外,更請來吳林峰與他上台合唱,並找來22日生日的周秀娜為他伴舞,認真開心!