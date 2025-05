林峯演唱會2025｜城寨四少同台合唱《風的形狀》 劉俊謙扭腰騎「表演凳」似鯉魚 (有片)

林峯相隔九年再踏紅館舞台,一連七晚的《GO WITH THE FLOW 林峯演唱會LF LIVE IN HONG KONG 2025》來到第二場,除了周秀娜、吳林峰每晚固定登場外,更迎來同樣令人期待的三位好兄弟,「十二少」胡子彤、「四仔」張文傑、「信一」劉俊謙齊齊踏上紅館舞台,造就「城寨四少」再度同框。