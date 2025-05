林峯一連七晚假紅館舉行《GO WITH THE FLOW 林峯演唱會LF LIVE IN HONG KONG 2025》,今日來到最後一晚演出,圈中不少夫婦到場睇騷,當中包括謝安琪、張繼聰,陳山聰一家三口、胡杏兒和老公李乘德、黃浩然夫婦、陳浩民夫婦等,星光熠熠。胡杏兒與老公李乘德一齊亮相引來傳媒爭相拍照,李乘德早前被傳媒拍下在夜店攬女後,首度兩公婆現身,二人全程笑住讓傳媒拍照。