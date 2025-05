林峯相隔九年再踏紅館舞台,展開一連七晚的【GO WITH THE FLOW 林峯演唱會LF LIVE IN HONG KONG 2025】,第三、第四場分別邀來華納旗下的Dear Jane、MC張天賦擔任嘉賓。

小齊抽空探班

去到今日第四場,林峯下午已到紅館綵排,《九龍城寨之圍城》拍檔任賢齊百忙之中抽空探班。今晚嘉賓是MC張天賦,林峯與MC合唱《馴獸師之王》,全場立即瘋狂尖叫;兩人合唱完,MC指大家都是射手座,他比阿峯早一個星期,林峯聽畢就話:「即係你大我一個禮拜。」大家互相分享第一次見面印象,期間談到「跪凳」,林峯立即搵位入,即興向MC教跳「椅子舞」,全場立即起哄,工作人員更即刻搬出「表演凳」,曾自稱華納舞王的MC惟有臨場獻技,觀眾對其表現亦相當收貨並報以掌聲,林峯建議將來要跟MC合作唱跳歌,當主角阿峯退場,MC獨唱今年作品《懷疑人生》,氣氛熱烈。每晚完騷,紅館場外仍聚集大批歌迷守候,林峯每晚離開前均走到粉絲堆前大派福利,並為幸運fans送簽名,認真寵粉。