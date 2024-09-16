林峯澳門個唱尾場「城寨三子」合體 伍允龍帶女伴睇騷突襲舞台跳辣舞

林峯在澳門倫敦人舉行《LOVE FLOWS林峯澳門演唱會》，不經不覺已來到最後一晚，今次共五場演出打破阿峯自己的開Show紀錄！林峯第五場澳門個唱，其妻及家人均有捧場，「王九」伍允龍、胡卓希、朱鑑然、張小倫、張蔓莎、張蔓姿、kayan9896、甄濟如(Jasmine)等亦現身觀眾席，台上台下可謂星光熠熠！
王九做咗第二樣嘢出嚟
繼第四晚請來「十二少」胡子彤大開金口之後，尾場還有「四仔」張文傑爆肌任嘉賓，一同合唱《馴獸師之王》，造就「城寨三子」難得同台，可惜獨欠「信一」劉俊謙，如今林峯宣佈落實明年5月紅館檔期，「城寨殘兵」群組有望在紅館演唱會上終極合體。不過尾場亦沒有令觀眾失望，三子即興請伍允龍上台，今天47歲生日的伍允龍身旁坐着一位靚女，被懷疑是新任女友，就早前網上流傳他跟女影迷合照誤傳拍拖，當時他表示仍然單身，大家期待他脫單在望。昨晚演唱會上，林峯請王九、十二少、四仔一同站台，更親身指導下教跳火辣「椅子舞」，大考三人的舞功及腰力，當阿峯讚完胡子彤與張文傑跳得好好，之後就笑指伍允龍「做咗第二樣嘢出嚟」，爆笑全場。
越來越多男歌迷叫佢除衫
來到最後一晚，出名寵粉的林峯自然要把行動升級，並笑言：「最後一點精力都會唧晒俾你！」整晚也連環送上驚喜，大汗淋漓的他把抹完汗的毛巾拋落觀眾席，獲一位女粉絲成功接到，此時台下又傳來叫囂聲要求阿峯除衫，他聽到就話：「我太太喺度，你當住咁多人面叫我除衫？」林峯謂自己個唱越來越多男士嗌「除衫」，笑問大家是否去錯地方。及至點唱環節，林峯獻唱Side Track作品《夏雪》獲歌迷送上驚喜 。至於Encore部份的《幼稚完》，林峯決定走落台對住Fans大合唱，跟觀眾拉到最近距離。
網民推做我最喜愛男歌手
其實，自公佈5月紅館開騷後，廣大歌迷即議論紛紛，留言盼林峯在香港個唱上演繹更多滄海遺珠，尤其在第四場首唱《反話》後便引來網民洗版，對於可以現場聽到此曲，有人認為機會珍貴，入場聽Live絕對有賺。林峯講過，今次澳門騷是為明年香港個唱作熱身，如今人氣登頂簡直氣勢如虹，討論區已有人出Post誓要推林峯成為叱咤樂壇頒獎禮的我最喜愛男歌手。全五場澳門演唱會圓滿結束，林峯完騷時例牌走到會場外見Fans，昨晚歌迷的瘋狂程度比過去四場有過之而無不及，林峯狂影合照大派福利，臨走前亦不忘約定大家明年紅館見！