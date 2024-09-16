林峯澳門個唱尾場「城寨三子」合體 伍允龍帶女伴睇騷突襲舞台跳辣舞

林峯在澳門倫敦人舉行《LOVE FLOWS林峯澳門演唱會》，不經不覺已來到最後一晚，今次共五場演出打破阿峯自己的開Show紀錄！林峯第五場澳門個唱，其妻及家人均有捧場，「王九」伍允龍、胡卓希、朱鑑然、張小倫、張蔓莎、張蔓姿、kayan9896、甄濟如(Jasmine)等亦現身觀眾席，台上台下可謂星光熠熠！

王九做咗第二樣嘢出嚟

繼第四晚請來「十二少」胡子彤大開金口之後，尾場還有「四仔」張文傑爆肌任嘉賓，一同合唱《馴獸師之王》，造就「城寨三子」難得同台，可惜獨欠「信一」劉俊謙，如今林峯宣佈落實明年5月紅館檔期，「城寨殘兵」群組有望在紅館演唱會上終極合體。不過尾場亦沒有令觀眾失望，三子即興請伍允龍上台，今天47歲生日的伍允龍身旁坐着一位靚女，被懷疑是新任女友，就早前網上流傳他跟女影迷合照誤傳拍拖，當時他表示仍然單身，大家期待他脫單在望。昨晚演唱會上，林峯請王九、十二少、四仔一同站台，更親身指導下教跳火辣「椅子舞」，大考三人的舞功及腰力，當阿峯讚完胡子彤與張文傑跳得好好，之後就笑指伍允龍「做咗第二樣嘢出嚟」，爆笑全場。