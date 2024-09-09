林峯澳門演唱會｜佘詩曼開金口驚到震 林峯唱《馴獸師之王》獲網民洗版(有片)

林峯一連兩個週末舉行的五場《LOVE FLOWS林峯澳門演唱會》，前晚(7日)於澳門倫敦人場館開鑼。相隔逾5年再開騷，遇上颱風摩羯吹襲，一度擔心演出受影響，幸好天公造美，演唱會亦順利舉行。林峯在舞台上盡騷男人魅力，帶領穿上透視裝的男性舞者大跳火辣舞步，尖叫聲不絕。頭兩場分別請來吳卓羲(Ron)和佘詩曼擔任嘉賓，阿佘穿上黑色裙靚靚登場，與林峯合唱《愛在記憶中找你》贏盡掌聲。而戲迷期盼的「城寨四子」則透過視像呈現，更驚喜見「龍捲風」古天樂亮身。
跳火辣舞步
今次林峯挑選以往甚少公開表演的作品，並表示：「小弟都唱咗好多年歌，冇聽過都睇過套劇。」當唱出20年前TVB劇集《天涯俠醫》主題曲《心呼吸》，粉絲即瘋狂尖叫，接着又唱出同年劇集《再生緣》的片尾曲《記得忘記》。除了重溫劇集的經典歌曲，當然少不了展示舞功的《Let’s Get Wet》、《Broken》、《Come 2 Me》、《Chok》，林峯更在舞台上盡騷男人魅力，期間帶領穿上透視裝的男性舞者大跳火辣舞步，引發尖叫聲不斷。今次演唱會特別倒模製作林峯頭套，並安排一眾「假林峯」出場鬥Chok，之後林峯換衫坐着白雲形狀的梳化再現舞台，由「假林峯」伴舞下唱出《Morning Cute》，他不停擺出心心甫士，Sweet爆全場！林峯亦有唱回歸廣東歌樂壇的新歌《唱情歌的人》、《遺憾美》及《愛在三千的宇宙》。
自爆與吳卓羲爭歌
首場嘉賓是吳卓羲(Ron)，兩人先合唱《別怪他》，唱畢後兩人即肉緊擁抱，阿峯坦言彼此雖相愛二十幾年，不過在影視上合作機會不太多，阿峯自爆當年很想把《別怪他》據為己有，Ron聽罷即答：「好彩我唱先，如果你唱咗我都冇歌唱。」之後又打趣叫台下的樂小姐開套劇讓兩人再於螢光幕上合作，當晚Ron還唱出自己另一首名曲《紅蝴蝶》。來到個唱尾聲，代表作《愛在記憶中找你》的前奏一響起，令整晚掀起又一高潮，觀眾揮動燈棒全場大合唱，畫面相當感動。
阿佘驚到震
第二晚請來視后佘詩曼擔任表演嘉賓，兩人合唱《愛在記憶中找你》贏盡掌聲，見慣大場面的阿佘卻自爆驚到震，今次她穿上黑色裙靚靚登場，跟林峯的打扮絕到絕，阿峯在台上以「我女朋友」來稱呼這位好拍檔，並表示早在一個月前已邀約阿佘做嘉賓，之後再發現阿佘戴錯耳機，即時為「女朋友」把耳機戴好，果然是合作無間的最佳CP。趁阿峯的換衫時間，阿佘爆料稱初時答應做今次個唱嘉賓只打算敷衍了事，不久再於飯局上跟林峯碰頭才知道避無可避，最後選唱獨唱版《唯獨你是不可取替》，獲現場觀眾報以熱烈掌聲支持。
城寨四少隔空合體
不少觀眾期待的「城寨四少」合體畫面，則透過視像呈現。《九龍城寨之圍城》拍檔胡子彤、張文傑首先突然「現身」大螢幕，兩位兄弟特別錄製了一段影片，二人表示想約開枱所以視像打給劉俊謙、林峯，當子彤問到大家幾耐冇見？張文傑就話：「城寨1987年清拆，都30幾年冇見。」子彤隨即指洛軍揚言要組「澳門四子」，最後四子終能隔空合體。其後於Encore環節，城寨三子再度亮相台上的巨幕，此時古天樂竟以「龍捲風」形象跟三人視像對話，劉俊謙又建議古生任嘉賓，到時可以唱《林峯的形狀》、《龍捲風的形狀》，搞完一輪氣氛，林峯再次站台唱出另一首代表作《幼稚完》，當唱到副歌，大家亦跟着一齊大合唱。直到完騷後，寵粉的林峯特別走出會場外，跟歌迷近距離接觸，一於大派福利。
網民改歌詞掀回憶殺
時隔5年再開個唱，林峯特別重視跟歌迷之間的互動，多次走落台與觀眾拉近距離，籌備是次演唱會，他早已收集歌迷意見，選唱甚得民心的滄海遺珠；林峯自嘲經常唱錯歌詞，謂：「對白我就記得，歌詞我就成日唔記得。」接着驚喜唱出《數碼暴龍3》主題曲《馴獸師之王》，林峯坦言密集式歌詞對他而言頗有難度，但為滿足歌迷要求，決定首次在個唱上演繹這首陪伴大家成長的歌曲。連日來《馴獸師之王》的Live片段瘋傳後，網民留言稱「終於等到佢唱Live！」還把當中一句歌詞「路仍必須走」改為「露營必須酒」，勾起粉絲集體回憶，不少網民表示期待林峯下次香港開騷及要撲飛入場。