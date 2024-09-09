林峯澳門演唱會｜佘詩曼開金口驚到震 林峯唱《馴獸師之王》獲網民洗版(有片)

林峯一連兩個週末舉行的五場《LOVE FLOWS林峯澳門演唱會》，前晚(7日)於澳門倫敦人場館開鑼。相隔逾5年再開騷，遇上颱風摩羯吹襲，一度擔心演出受影響，幸好天公造美，演唱會亦順利舉行。林峯在舞台上盡騷男人魅力，帶領穿上透視裝的男性舞者大跳火辣舞步，尖叫聲不絕。頭兩場分別請來吳卓羲(Ron)和佘詩曼擔任嘉賓，阿佘穿上黑色裙靚靚登場，與林峯合唱《愛在記憶中找你》贏盡掌聲。而戲迷期盼的「城寨四子」則透過視像呈現，更驚喜見「龍捲風」古天樂亮身。

今次林峯挑選以往甚少公開表演的作品，並表示：「小弟都唱咗好多年歌，冇聽過都睇過套劇。」當唱出20年前TVB劇集《天涯俠醫》主題曲《心呼吸》，粉絲即瘋狂尖叫，接着又唱出同年劇集《再生緣》的片尾曲《記得忘記》。除了重溫劇集的經典歌曲，當然少不了展示舞功的《Let’s Get Wet》、《Broken》、《Come 2 Me》、《Chok》，林峯更在舞台上盡騷男人魅力，期間帶領穿上透視裝的男性舞者大跳火辣舞步，引發尖叫聲不斷。今次演唱會特別倒模製作林峯頭套，並安排一眾「假林峯」出場鬥Chok，之後林峯換衫坐着白雲形狀的梳化再現舞台，由「假林峯」伴舞下唱出《Morning Cute》，他不停擺出心心甫士，Sweet爆全場！林峯亦有唱回歸廣東歌樂壇的新歌《唱情歌的人》、《遺憾美》及《愛在三千的宇宙》。

自爆與 吳卓羲爭歌

首場嘉賓是吳卓羲(Ron)，兩人先合唱《別怪他》，唱畢後兩人即肉緊擁抱，阿峯坦言彼此雖相愛二十幾年，不過在影視上合作機會不太多，阿峯自爆當年很想把《別怪他》據為己有，Ron聽罷即答：「好彩我唱先，如果你唱咗我都冇歌唱。」之後又打趣叫台下的樂小姐開套劇讓兩人再於螢光幕上合作，當晚Ron還唱出自己另一首名曲《紅蝴蝶》。來到個唱尾聲，代表作《愛在記憶中找你》的前奏一響起，令整晚掀起又一高潮，觀眾揮動燈棒全場大合唱，畫面相當感動。

阿佘驚到震

第二晚請來視后佘詩曼擔任表演嘉賓，兩人合唱《愛在記憶中找你》贏盡掌聲，見慣大場面的阿佘卻自爆驚到震，今次她穿上黑色裙靚靚登場，跟林峯的打扮絕到絕，阿峯在台上以「我女朋友」來稱呼這位好拍檔，並表示早在一個月前已邀約阿佘做嘉賓，之後再發現阿佘戴錯耳機，即時為「女朋友」把耳機戴好，果然是合作無間的最佳CP。趁阿峯的換衫時間，阿佘爆料稱初時答應做今次個唱嘉賓只打算敷衍了事，不久再於飯局上跟林峯碰頭才知道避無可避，最後選唱獨唱版《唯獨你是不可取替》，獲現場觀眾報以熱烈掌聲支持。