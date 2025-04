林峯為七場紅館個唱積極操肌 自爆老婆未夠滿意

林峯相隔九年再次踏上紅館舞台,將於5月22至28日展開一連七場「GO WITH THE FLOW 林峯演唱會 LF LIVE IN HONG KONG 2025」,今次以四面台呈現出林峯的獨有魅力,頭六場門票日前開賣已火速售罄,5月28日的終極加場門票將於明天(4月17日)早上10時起公開發售。

林峯舉行第六次屬於自己的紅館演唱會,還一口氣開足七場,刷新自己入行以來的開騷紀錄。今日,林峯現身尖沙咀半島酒店The Garden Suite舉行記者會,由阿正(黃正宜)擔任大會司儀,林峯自言已為紅館騷積極排練,可說是有史以來最多跳唱一次,除了近日上架單曲《怕悶的人請舉手》之外,屆時還會有其他新歌,當中包括今次演唱會的主題曲。活動期間,天下一老闆古天樂亦有驚喜到場,現身替林峯打氣,造就《九龍城寨之圍城》的龍捲風與陳洛軍再次同框,由於兩人合作至今已達25年,古天樂竟在記者會上答應屆時會為林峯跳唱,笑言自己會在台邊跳舞。