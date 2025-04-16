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娛樂
2025-04-16 17:58:54

林峯為七場紅館個唱積極操肌 自爆老婆未夠滿意

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林峯以Deep V現身記者會。 (林俊源攝)

林峯以Deep V現身記者會。 (林俊源攝)

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林峯相隔九年再次踏上紅館舞台，將於52228日展開一連七場「GO WITH THE FLOW 林峯演唱會 LF LIVE IN HONG KONG 2025」，今次以四面台呈現出林峯的獨有魅力，頭六場門票日前開賣已火速售罄，528日的終極加場門票將於明天（417日）早上10時起公開發售。

林峯舉行第六次屬於自己的紅館演唱會，還一口氣開足七場，刷新自己入行以來的開騷紀錄。今日，林峯現身尖沙咀半島酒店The Garden Suite舉行記者會，由阿正（黃正宜）擔任大會司儀，林峯自言已為紅館騷積極排練，可說是有史以來最多跳唱一次，除了近日上架單曲《怕悶的人請舉手》之外，屆時還會有其他新歌，當中包括今次演唱會的主題曲。活動期間，天下一老闆古天樂亦有驚喜到場，現身替林峯打氣，造就《九龍城寨之圍城》的龍捲風與陳洛軍再次同框，由於兩人合作至今已達25年，古天樂竟在記者會上答應屆時會為林峯跳唱，笑言自己會在台邊跳舞。

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林峯一口氣開足七場，刷新自己入行以來的開騷紀錄。 (林俊源攝) 林峯一口氣開足七場，刷新自己入行以來的開騷紀錄。 (林俊源攝) 林峯一口氣開足七場，刷新自己入行以來的開騷紀錄。 (林俊源攝)

記者會後，林峯受訪談到古老闆答應上台，阿峯表示：「頭先我入房後問佢係咪真，佢話『應該得啩』，我唔知。」表示若對方可以抽到時間有一晚可以捧場已很開心。談到連續七場沒有休息，林峯預計每兩天要改一次歌衫，相信到時會跌磅，又指屆時個唱有很多部份大家都可以站起來睇騷。目前，林峯正努力操肌，問到老婆是否滿意？他表示：「佢都話我未夠。」再問到嘉賓人選，他慶幸圈中不少好友，只有七場不夠分，所以要看大家的時間是否配合。

林峯一口氣開足七場，刷新自己入行以來的開騷紀錄。 (林俊源攝) 林峯一口氣開足七場，刷新自己入行以來的開騷紀錄。 (林俊源攝) 林峯一口氣開足七場，刷新自己入行以來的開騷紀錄。 (林俊源攝) 林峯一口氣開足七場，刷新自己入行以來的開騷紀錄。 (林俊源攝)

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