林峯為昂坪360拍攝聖誕微電影 見紅A產品勾起童年回憶

昂坪360緊貼時代脈搏，今個聖誕推出限定「懷舊冰室」及「涼茶舖」懷舊主題車廂，並找來近期人氣大盛的林峯拍攝聖誕微電影，宣傳《昂坪360 x 紅A聖誕夢工場》活動，將經典懷舊港式飲食文化到老字號紅A傳統塑膠工藝一一重現，並結合全景纜車的醉人景致。
林峯直言今次拍攝聖誕微電影相當興奮，事關可以寓工作於娛樂：「昂坪360被譽為『世界十大最佳纜車體驗』，果然名不虛傳，可以飽覽大嶼山的世界級美景，未有時間攜同家人一起坐纜車，但一定會帶太太及女兒來坐昂坪360，希望她們屆時夠膽坐全透明Crystal+全景纜車。」
居家必備面盤水桶
此外，林峯直言被廣告中紅A產品勾起不少童年回憶，亦符合他對「港味」的定義。他說：「我心目中的『港味』是一種情懷及集體回憶，正如紅A產品，身為香港人，誰沒有用過它的產品呢？我家中的洗手間仍有紅A面盤及水桶，絕對是陪伴大家長大，還有看到紅A產品就知道自己身在香港了！」
講到廣告中最難忘場口，人父林峯當然最受小朋友打動：「其中有一場講述小男孩獨自坐在涼茶舖，一邊用啫喱杯砌聖誕樹，一邊等爸爸收工慶祝，要我安慰小男孩那一段戲，不禁感觸良多，事關我平時工作繁重，大時大節未必能夠陪女兒渡過，拍攝時恍如親歷其境，希望今年聖誕節可以帶太太、囡囡來昂坪360一日遊，過一個懷舊港式聖誕！」
想約《城寨》台前幕後開PARTY
今年的聖誕節，喜歡熱鬧的林峯，以打算招呼一眾親朋好友在家吃聖誕大餐，也會買一大堆禮物給大家抽獎，最緊要人人有份，林峯說：「如果《九龍城寨之圍城》台前幕後夾到時間，當然希望人齊聚會玩餐飽，事關我拍完這個以『舊香港』做主題的昂坪360廣告後，勾起不少拍攝時的歡樂與『痛苦』回憶，如果可以再快些開拍《城寨》第二輯就好了，可以繼續將香港的獨特文化傳揚至世界各地，大家齊齊集氣『龍頭』與『終章』的劇本快點竣工吧。」