林峯為昂坪360拍攝聖誕微電影 見紅A產品勾起童年回憶

林峯稱，聖誕最想帶太太、囡囡來昂坪360乘坐全景纜車，過一個懷舊港式聖誕。

昂坪360緊貼時代脈搏，今個聖誕推出限定「懷舊冰室」及「涼茶舖」懷舊主題車廂，並找來近期人氣大盛的林峯拍攝聖誕微電影，宣傳《昂坪360 x 紅A聖誕夢工場》活動，將經典懷舊港式飲食文化到老字號紅A傳統塑膠工藝一一重現，並結合全景纜車的醉人景致。

林峯直言今次拍攝聖誕微電影相當興奮，事關可以寓工作於娛樂：「昂坪360被譽為『世界十大最佳纜車體驗』，果然名不虛傳，可以飽覽大嶼山的世界級美景，未有時間攜同家人一起坐纜車，但一定會帶太太及女兒來坐昂坪360，希望她們屆時夠膽坐全透明Crystal+全景纜車。」