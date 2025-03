林峯相隔九年再開紅館演唱會 秉承一貫「CHOK風」拍個唱海報

睽違九年,林峯再次踏上紅磡香港體育館舞台,舉行一連三場個人演唱會【GO WITH THE FLOW 林峯演唱會 LF LIVE IN HONG KONG 2025】,於3月26日起DBS信用卡獨家優先訂票,4月1日Trip.com獨家套票率先發售,4月11日開始城市售票網公開發售。

正如今次主題「GO WITH THE FLOW」,林峯入行逾25個年頭,經歷過不少風浪及重要時刻,到今天領悟到隨心所欲的可貴,抱着隨遇而安的樂天心態面對所有事。林峯上次辦香港個唱已經是2016年,原定舉行的20周年演唱會,無奈遇上疫情,結果延至今年才重踏紅館舞台,認為現在是重啟紅館個唱最適當時機。林峯「GO WITH THE FLOW」演唱會正式海報及宣傳片終於曝光,其實開工拍攝當日,阿峯先後共換上多個造型,由白天影到晚上,團隊最後精挑細選這個型格Look作為演唱會海報,在攝影師鏡頭下,林峯不失一貫「CHOK」風,凌厲眼神盡顯懾人魅力,現場工作人員更出動「激光劍」,燈光與氣氛務求使阿峯更加投入,出來效果當然亦令大家相當滿意。