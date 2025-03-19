林峯相隔九年再開紅館演唱會 秉承一貫「CHOK風」拍個唱海報

正如今次主題「GO WITH THE FLOW」，林峯入行逾25個年頭，經歷過不少風浪及重要時刻，到今天領悟到隨心所欲的可貴，抱着隨遇而安的樂天心態面對所有事。林峯上次辦香港個唱已經是2016年，原定舉行的20周年演唱會，無奈遇上疫情，結果延至今年才重踏紅館舞台，認為現在是重啟紅館個唱最適當時機。林峯「GO WITH THE FLOW」演唱會正式海報及宣傳片終於曝光，其實開工拍攝當日，阿峯先後共換上多個造型，由白天影到晚上，團隊最後精挑細選這個型格Look作為演唱會海報，在攝影師鏡頭下，林峯不失一貫「CHOK」風，凌厲眼神盡顯懾人魅力，現場工作人員更出動「激光劍」，燈光與氣氛務求使阿峯更加投入，出來效果當然亦令大家相當滿意。

日前，林峯為鄧麗欣（Stephy）首次紅館演唱會擔任表演嘉賓，合唱《好心好報》及帶領一班Dancers跳唱首本名曲《CHOK》，為自己5月紅館騷先作Warm Up。林峯每次演唱會均加入不同元素，繼上次澳門個唱以各種形態展現「風」的可能性，今次則以「Storm風暴」帶出天氣的變幻莫測，由壯烈到平靜，雨過天晴還迎來新的希望，象徵著無限可能性與正能量，林峯將於舞台上化身追風者，在紅館以視聽之娛展現多才多藝一面。

去年，林峯歌影視三線出擊成績有目共睹，今年再接再厲，憑《九龍城寨之圍城》的陳洛軍紅到日本，入行以來還首次衝擊下月舉行的「第43屆香港電影金像獎」，榮獲提名最佳男主角。至於音樂方面，由徐浩作曲、黃偉文填詞的最新單曲《我又戀愛了》，自派台以來高踞各大流行榜，更先後登上「中文歌曲龍虎榜」、「Chill Club推介榜」成為冠軍歌，為林峯的歌唱生涯再添代表作。