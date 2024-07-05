林峯盼女兒多學廣東話 欲與伍允龍巴士巡遊為《九龍城寨之圍城》谷票房(有片)

林峯日前現身中環出席食店代言活動，並以爵士型造配合新口味米線，他自言好食很辣，比太太還要厲害，談到女兒可有遺傳他的吃辣能力時，他笑言，囡囡僅得4歲不宜吃太辣，至於平時有沒有為女兒親自下廚，他冷笑回應，「我老婆比較懂煮食！」繼而自嘲欠缺天份，最叻煮即食麵，並自爆下廚烏龍事，「我試過本身要落糖，我落錯了鹽，但已我忘了煮甚麼，但全都錯了。」

想伍允龍唱 《 Monica 》 談到《九龍城寨之圍城》香港票房已達1億500萬(截至7月3日香港票房$105,749,927)，林峯直言，希望可再接可厲，成為最高票房的華語電影，「古仔(古天樂)都講過，看看可否安排一些活動，令票房更加好，當然我們一定要搞慶功，但最大問題是難夾時間。」他表示，劉俊謙、胡子彤、張文傑、鄭保瑞導演都各有工作或不在港，問到他與伍允龍計劃如何谷票房，他半說笑指：「我有叫Philip唱《Monica》，都有講過搵架1號巴士，在香港周圍巡遊，好似我哋戲裡的打鬥場面！」當然一切有待電影公司安排，至於《前傳》和《終章》仍在構思劇本階段，相信要等兩至三年才可跟觀眾見面。