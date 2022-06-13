林峯黃浩然胡杏兒周柏豪倒戈 開電視播兩劇攻無綫

近年有不少觀眾轉看ViuTV，加上又有不同的串流平台供觀眾選擇，令無綫的收視不停流失。同屬免費電視台的香港開電視亦加入戰團，宣布本月將會破天荒首次連播兩線劇集，力撼無綫現時熱播的《尚食》及《十八年後的終極告白2.0》。
由今日晚上8時30分起，香港開電視會播出由林峯、周秀娜及黃浩然領銜主演的警匪劇《黑金風暴》，下星期一晚上9點半則有金牌編劇陳寶華，以香港情懷打造之重頭劇《獅子山下的故事》，由胡杏兒、李治廷、謝君豪、陳家樂及黃覺等主演，劇集以原聲粵語廣播。
余詠珊：讓觀眾多些選擇
《獅子山下的故事》演出陣容鼎盛，包括影帝級人馬謝君豪、視后胡杏兒、譚耀文、郭峰、翁虹、林韋辰、黃一山、周柏豪、連詩雅、何珮瑜、吳千語、陳家樂、洪卓立及許雅婷等，劇集早前在央視一台播出，並有黎明為劇集獻唱主題曲。
香港開電視策略顧問余詠珊回覆傳媒稱，今次雙線劇排法是讓觀眾多些選擇，讓大家知道開電視是用心經營。對於有指開電視以二千萬港元購下《獅子山下的故事》播映權，余詠珊只謂全賴投資方和有線副主席曾安業的關係、誠意和信任「搶回來」。由於《黑金風暴》及《獅子山下的故事》當中有不少曾効力或仍在無綫的演員，今次可說是自己友打自己友。