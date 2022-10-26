林師傑離開香港前想過輕生 歐陽巧瑩與丈夫尋快樂空間３個月極速扑鎚移英

由簡淑兒（Jessica）為主持的HOY TV節目《離鄉別井的故事》，走訪英國各地訪問移英港人，與觀眾分享他們的故事。節目還有兩集便播畢，明天（27日）一集就去到最後一站伯明翰，訪問早前移居當地的前TVB藝人林師傑與太太歐陽巧瑩（Tammy）。二人透露結婚後的度蜜月之旅開始有移民的念頭，而背後目的是追求快樂的生活及「空間」，Tammy表示自己不喜歡幕前生活，如今他們很享受居住英國的日子。

移民念頭源自蜜月之旅

林師傑與歐陽巧瑩去年10月移居英國，其實他們萌起移民念頭源自結婚後的40日歐洲蜜月之旅，師傑表示：「不嬲都有去外國住下嘅念法，想睇下呢個世界。」二人在節目中透露，移民最主要的原因是想追求快樂的生活及「空間」，Tammy指「空間」不僅是指地方，還有想做的事及想過的生活 。師傑在移民前在糾結：「點樣先可以開心？有一段時間，我長期都喺度諗點樣離開呢個世界！」Tammy眼見另一半在「空間」不足的情況下活得辛苦，為改變現況，二人決定移民！由去年7月開始商討及籌備，到10月正式離開香港，短短三個月極速移民，Tammy直言當時壓力爆煲，因為所有移民手續及所需文件都由她一手包辦：「面對一大堆唔熟識嘅文件，都好大壓力！」對於移居英國，雖然他們未知這決定是對還是錯，但認為總要嘗試，Tammy說：「如果錯，唔緊要，咪返番轉頭，但要試，趁後生多啲去試，而我幾開心見到佢（林師傑）過到嚟英國之後，成個人唔同咗。」她續說，過往自己不喜歡幕前生活，一直努力尋找自己喜歡的生活，而一向喜歡烹飪的Tammy，如今她可以鑽研不同菜式，就連豆腐及港產食物都能夠親手製造，她非常享受目前的居英生活模式。