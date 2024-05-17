林建岳與前妻謝玲玲激罕同場難得四代同堂食飯 林心兒：家人團聚

現年67歲的名媛謝玲玲與前夫林建岳育有兩子三女，雖然二人早於1995年離婚，但這29年間她與「前奶奶」余寶珠依然保持密切關係，雙方至今仍以「永遠的奶奶」及「永遠的新抱」相稱。日前，謝玲玲就攜同子女孫兒四代同堂跟「前奶奶」余寶珠慶祝母親節，林建岳更激罕現身與前妻同場。
林心兒在社交網貼出四代同堂的合照，相中見各人都笑容燦爛相處融洽，林建岳抱住孫仔，而林老太就坐在林建岳與謝玲玲中間，林心兒以「家人最重要」為題寫道：「在這裡也想祝福我奶奶和我大姐母親節快樂，她們也是我生命里偉大的母親們 。 love them too」她還hashtag了不少家庭的字眼：「#家人最重要 #家人的愛 #家人團聚 #一家人 #一家人在一起就是幸福 #林家 #開心快樂每一天 #有愛的家庭」看來林心兒非常珍惜能夠一家人團聚的機會。
謝玲玲童星出身，曾拍過不少經典影視劇，在1980年與林建岳結婚後息影，並誕下五名子女，但其後林建岳緋聞不斷，更為了追求王祖賢而不惜向謝玲玲提出離婚，最後二人在1995年正式簽字離婚，離婚後謝玲玲獲得4億贍養費。 然而離婚29年來，林建岳身邊一直不乏女伴，近年則與比自己年紀小24歲的林寶賢出雙入對，林寶賢亦與林家相處融洽，並成功躋身上流社交圈，不時與黎姿（現名馬黎珈而）、邱李茂琪等人聚會。