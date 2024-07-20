林建岳39歲大女林恬兒獲委任太平紳士 冀提升香港人生活質量

已故富商林百欣孫女、林建岳與前妻謝玲玲的大女林恬兒（Emily）2014年與全國政協常委丶香港煙䓍集團主席何柱國兒子何正德結婚，婚後二人育有一對仔女，一家四口幸福美滿。林恬兒向來熱心公益，不時在社交網分享做義工的點滴，日前她便在社交網分享正式宣誓成為太平紳士的喜訊。

相中見現年39歲的林恬兒以一身全白色西裝上陣， 並拿着證書進行宣誓，她寫道：「非常榮幸今年7月1日被正式委任為香港特別行政區的太平紳士(JP)。感謝特區政府對我的信任，同時也感謝家人和朋友一直以來的鼓勵。我將繼續努力為香港社會作出貢獻。」林恬兒續指：「作為太平紳士，我將協助特區政府巡視監獄、羈留中心、醫院等院所，確保院所內人士的權利受到保障。我也將繼續支持香港的環保工作、促進女性權益，並為低收入家庭提供援助，以提升香港人的生活質量，增進大家的幸福指數，為下一代締造更美好的香港。」