林德信唔排除再做爸爸 楊文蔚計劃海外行禮四圍飛睇地方

林德信、湯君耀及前香港運動員楊文蔚今日（22日）出席品牌SAINT BONES VIENNA新店開幕典禮。三人戴上品牌的腕表與銀器首飾後，更顯獨有氣質。林德信對手上的金色腕表十分滿意、全因風水師傅叮囑他要多佩戴金色飾物。 訪問時，林德信特意換上SAINT BONES VIENNA另一款腕表，並透露品牌的腕表全都是手工製，故此十分獨有。林德信亦喜愛購買飾物，他認為能夠買到合適的飾物是一種緣份，由於太太亦是好「飾」之人，所以二人會不時交換配戴。雖然金價近日屢創新高，但林德信表示依然會聽從風水師傅意見「多戴金」。

問到風水師傅可有建議「添丁」，他說：「好呀！Why Not？不過順其自然啦，但要努力啲做嘢。」提到早前與囡囡林明齊齊在紅館舞台為林子祥慶生，他說：「好開心，因為我細個最深刻印象，就係喺紅館後台周圍走，上星期Daddy開演唱會，我見個女周圍走、玩得好開心，係好感動。到之後抱埋囡囡上台，係佢第一次上台，又係爺爺生日，對佢嘅嚟講係一個好難忘嘅成長記錄。」林德信大讚囡囡當晚表現滿分，加上妹妹由外國飛返香港，三代同堂慶生，故此十分難忘。