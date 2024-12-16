林德信成為爸爸生活節奏大不同 笑言懷緬單身時光

林德信（Alex）去年11月以「準爸爸」的身分，迎娶拍拖多年的圈外女友Candace，今年母親節林德信公佈已榮升人父，今年3月太太誕下女兒林明，是由爺爺阿Lam（林子祥）為孫女改名，眨眼B女已9個多月大。早前到同志酒吧出席大同GayHarmony活動活動，分享有關愛滋病(HIV)資訊及如何保護自己及伴侶的安全知識。

Alex在活動上分享他個人的經歷與見解，並以遊戲方式向在場人士傳遞有關HIV的重要健康及預防信息。他說：「曾經參加過一些HIV的宣傳活動，深知提高對HIV的認識是多麼重要。我希望通過這次活動幫助大家了解HIV的風險和影響，並鼓勵更多人參與預防和檢測。」此外，他還分享了身邊朋友的故事，特別是那些勇敢面對HIV挑戰的人。

林德信強調，他從醫護人員方面得知即使不幸感染愛滋病病毒，現今的治療已經相當先進且簡單，感染者可以根據個人需要選擇不同的治療方案，如最新長效針劑或傳統口服藥物等。