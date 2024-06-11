林德信新歌《Drifting in Hyperspace》挑戰rap 找鄭嘉嘉唱hook 重拾八十輝煌盛況(有片)

剛升格當人父的林德信(Alex)，生活上迎來新階段，工作方面亦絕不鬆懈。熱愛音樂的他，過往大半年不斷創作，近年更與唱作人鄭嘉嘉緊密合作，兩人最新成果《Drifting in Hyperspace》(超空間)，嘗試中西合璧，Alex負責rap、鄭嘉嘉唱普通話hook，挑戰鄭嘉嘉唱普通話hook，挑戰八、九十年代曲風，卻融入當下節奏，探索音樂新意念。
兩人又在《Drifting in Hyperspace》的MV，把歌曲的精髓演繹出來，深紅的服飾帶點神秘又懷舊感，黑麻麻的場地，就如八十年代Disco輝煌時代一樣，一個尋開心又不醉無歸的地方。Alex說：「呢首歌創作時參考過導演David Lynch風格，所以MV都係超現實、暗黑風格，亦用咗好多懷舊道具布景。八十年代嘅香港係好開心，夜生活亦好豐富，好多人都會去跳下舞，就好似今次MV以Disco做場景， 服裝又有點復古，就是想向八十年代致敬。」
構建當年Disco好玩實況
談到落D，問Alex有沒有問爸爸阿Lam林子祥，當年的Disco印象，「冇聽過爸爸去Disco，只係見佢收工就返屋企瞓，反而我以前玩音樂，好多時玩到深夜三、四點，會去after hours club玩音樂，感覺好正 ! 聽到音樂就想跳舞，所以創作hyperspace概念，就係想帶俾大家呢種空間感，享受音樂、享受跳舞。 」
直言以普通話表達歌曲意思不容易的嘉嘉，她說：「其實外國好多歌，都係男仔去rap，女仔負責唱hook，只不過大中華市場比較少。而Hyperspace係想帶大家超越空間，離開地球，離開壓力嘅地方，喺呢個空間就只有音樂，好歡樂。」至於MV以Disco為場景，嘉嘉表示沒有去過Disco，但對Disco音樂卻不陌生，她續說：「很鍾意聽Bee Gees、Babylon、ABBA、MJ嘅歌，亦聽過前輩話當年所用嘅鍵琴，彈奏出來的節拍聲好特別，她亦很想有機會可以彈當年的鍵琴。」
揸結他唱同跳舞唱好唔同
Alex稱一直都好鍾意Hip Hop曲風，今次新歌有電子音樂元素，亦有舊式UK Garage的rap。而《Drifting in Hyperspace》是音樂節拍強勁，一聽就會想跳舞，所以Alex與嘉嘉要勤力練舞。Alex說 : 「嘉嘉跳舞比我好得多，我就真係要苦練，以前拎住結他，以創作歌手形象出現，但Hyperspace要有好多能量，我同嘉嘉需要放低樂器走出來跳舞，所以有上堂學跳舞，甚至重新學唱歌，唱住歌跳舞同唱彈結他唱歌真係好唔同。」