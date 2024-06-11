林德信新歌《Drifting in Hyperspace》挑戰rap 找鄭嘉嘉唱hook 重拾八十輝煌盛況(有片)

剛升格當人父的林德信(Alex)，生活上迎來新階段，工作方面亦絕不鬆懈。熱愛音樂的他，過往大半年不斷創作，近年更與唱作人鄭嘉嘉緊密合作，兩人最新成果《Drifting in Hyperspace》(超空間)，嘗試中西合璧，Alex負責rap、鄭嘉嘉唱普通話hook，挑戰鄭嘉嘉唱普通話hook，挑戰八、九十年代曲風，卻融入當下節奏，探索音樂新意念。

兩人又在《Drifting in Hyperspace》的MV，把歌曲的精髓演繹出來，深紅的服飾帶點神秘又懷舊感，黑麻麻的場地，就如八十年代Disco輝煌時代一樣，一個尋開心又不醉無歸的地方。Alex說：「呢首歌創作時參考過導演David Lynch風格，所以MV都係超現實、暗黑風格，亦用咗好多懷舊道具布景。八十年代嘅香港係好開心，夜生活亦好豐富，好多人都會去跳下舞，就好似今次MV以Disco做場景， 服裝又有點復古，就是想向八十年代致敬。」