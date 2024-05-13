林德信母親節宣布當爸兩個月 女兒林明由爺爺阿Lam林子祥改名

昨日母親節，林德信(Alex)宣布已成人夫外，原來兩個月前更已成人父，女兒取名林明，由爺爺阿Lam(林子祥)為孫女改名。而為了答謝太太Candace，Alex除了好好慶祝太太人生的第一個母親節，亦承諾為自己演藝事業努力，所以他的另一個「BB」亦同時面世，就是新專輯《Hyperspace》已製作完成。

Alex 買蛋撻助老婆順產生B

Alex自細已坐不定，加上等候BB出世就更緊張，Candace突然爆他笑料：「因為我係順產，產房等候生產時，護士問我老公去咗邊度，Alex好緊張又坐唔定，所以成日周圍行希望放鬆一啲，知我等咗12個鐘仲未生得會好肚餓 ，所以去買蛋撻，我就係食住個蛋撻，多點氣力就生到BB！」

Alex計劃遲些一家去旅行，但老婆Candace就說 : 「你幫我減肥就係最佳禮物，現在所有褲都唔啱著，要著Alex嘅褲！」Alex為家庭忙了一段日子，已做好準備全身再投入工作，努力搵奶粉錢。