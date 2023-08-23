林心如6歲女兒正面照被曝光 生氣回應：至少把臉馬賽克

林心如：遲早會曝光，希望盡量保護

林心如22日現身喜憨兒中秋禮盒記者會，被問到七夕當天是否會跟老公一起過節？她透露霍建華目前在大陸拍戲，而她當天工作結束後，就會回家陪女兒吃飯。接著笑稱相較於七夕，她其實更注重2月14日的西洋情人節：「七夕很容易被錯過，反而比較注重西洋情人節。」對於女兒的正臉照日前再度被微博網友曝光，林心如坦言當時其實很生氣，但目前已看開一些，只希望「如果真的有拍到（女兒），能不post就不post，真的很想post，能不能至少把她的臉馬賽克一下？希望大家能體諒！」然後提到：「曝光也是遲早的事，只是在能保護的情況下盡量保護她。」此外，林心如透露其實女兒同學的父母都知道她與老公是藝人，夫妻倆也都不會特別去避諱，自己還常與女兒同學的媽媽們相約吃早餐。最令她感到窩心的是，有時校外教學，女兒同學的父母會跟自己的小孩說「如果有人要拍（乖乖），要幫她擋喔」令林心如相當感激，直言：「大家真的都對我們滿好的，這都不是我們要求的。」

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