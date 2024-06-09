林志玲主持開球禮，專注慈善冀育棒球新星。

「台灣第一名模」林志玲睽違5年將再度於日本公開亮相！首次挑戰開球的她，將於6月22日登上日本第一個擁有開合式屋頂的天然草皮球場「ES CON FIELD HOKKAIDO」，為北海道日本火腿鬥士棒球隊開球。對此，曾在新莊棒球場擔任開球嘉賓的老公AKIRA，此次特別給了愛妻貼心提醒，建議她「絕對不要在逆光的時候投球」。

夫：不要逆光時投球

林志玲日前受邀擔任北海道日本火腿鬥士隊6月22日的開球嘉賓，當天她將在日本第一個擁有開闔式屋頂的天然草皮球場「ES CON FIELD HOKKAIDO」，為主場球隊開出祈求勝利的1球；同時也是該球場2024年第1場在打開屋頂的狀態下進行的比賽。