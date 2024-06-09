林志玲主持開球禮，專注慈善冀育棒球新星。

「台灣第一名模」林志玲睽違5年將再度於日本公開亮相！首次挑戰開球的她，將於6月22日登上日本第一個擁有開合式屋頂的天然草皮球場「ES CON FIELD HOKKAIDO」，為北海道日本火腿鬥士棒球隊開球。對此，曾在新莊棒球場擔任開球嘉賓的老公AKIRA，此次特別給了愛妻貼心提醒，建議她「絕對不要在逆光的時候投球」。
夫：不要逆光時投球
林志玲日前受邀擔任北海道日本火腿鬥士隊6月22日的開球嘉賓，當天她將在日本第一個擁有開闔式屋頂的天然草皮球場「ES CON FIELD HOKKAIDO」，為主場球隊開出祈求勝利的1球；同時也是該球場2024年第1場在打開屋頂的狀態下進行的比賽。
而她的老公AKIRA 4年前曾在新莊棒球場，擔任富邦悍將隊開球嘉賓；當時林志玲也被媒體發現低調在看台觀賞，拿手機記錄老公投球畫面。被問到此次他有無分享上場經驗？林志玲透露：「姊夫（AKIRA）建議絕對不要在逆光的時候投球，擔心不小心投出觸身球。」不過，這次輪到她開球，AKIRA卻剛好有工作，她則表示：「會把成功投出好球的影像分享給他看」。
深獲日本朋友喜愛
事實上，林志玲的首部電影作品在吳宇森導演的歷史鉅作《赤壁》出演小喬，成了家喻戶曉的明星；在日本演出富士電視台連續劇《月之戀人》，也深獲日本朋友們的喜愛。
除了演藝事業，她也將重心放在慈善事業，持續為兒童的教育及醫療而努力，包括文化傳承，圓夢計畫以及早療學習。關於棒球發展，林志玲一直以來也關心培訓台灣未來棒球種子選手，過往包括贊助支持棒球學員午餐費、交通車、棒球訓練硬體設備、球衣球鞋球具等，希望能培訓優秀的棒球人才。
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