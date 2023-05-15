林志玲母親節曬童年舊照　媽媽年輕美貌 網民：超強基因

林志玲：「當了媽媽以後，更想念我的媽媽。」

林志玲在IG發文寫下：「也許你我都開始需要為父母親的生活擔心～也許你開始感念時光的飛逝～也許你有很多的愛～也或許有很多的無奈～想一想也許我們已經不記得的小時候吧！母親們也許為了家，麈封她們自己的青春；曾經的我們被照顧着，才能成長為現在的我們。」林志玲也表示後為人母後更懂得母親的好：「當了媽媽以後～更想念我的媽媽～感謝讓我成為一位母親～讓我感受原來所謂的付出～永遠比自己想像的可以更多更多，也因為有了小寶貝，重啟不同的角度看世界，重新學習每一件事，要陪伴你快樂長大。希望～是可以無限大的愛，祝所有的媽媽們！母親節快樂。」