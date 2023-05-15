林志玲母親節曬童年舊照　媽媽年輕美貌 網民：超強基因

記者李則緯／綜合報道
「台灣第一名模」林志玲2019年與日本男團放浪兄弟的AKIRA（黑澤良平）結婚，升格為人妻後經常往返台日兩地，周日（14日）為一年一度的母親節，林志玲也PO文分享童年時與媽媽吳慈美的合照，獲得網友大讚。
林志玲：「當了媽媽以後，更想念我的媽媽。」
林志玲在IG發文寫下：「也許你我都開始需要為父母親的生活擔心～也許你開始感念時光的飛逝～也許你有很多的愛～也或許有很多的無奈～想一想也許我們已經不記得的小時候吧！母親們也許為了家，麈封她們自己的青春；曾經的我們被照顧着，才能成長為現在的我們。」林志玲也表示後為人母後更懂得母親的好：「當了媽媽以後～更想念我的媽媽～感謝讓我成為一位母親～讓我感受原來所謂的付出～永遠比自己想像的可以更多更多，也因為有了小寶貝，重啟不同的角度看世界，重新學習每一件事，要陪伴你快樂長大。希望～是可以無限大的愛，祝所有的媽媽們！母親節快樂。」
同時，林志玲也在文中分享了媽媽吳慈美的年輕照片，也立刻獲得粉絲們的稱讚，「超強基因」、「真的像媽媽！好美！母親節快樂」、「根本是同一個模子啊」、「母女都是氣質美女！端莊美麗」、「你媽媽好美喔，難怪志玲這麼美」、「媽媽好美呀，母親節快樂。」
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