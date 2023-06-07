林志玲結婚4周年再爆「雙喜臨門」！曝AKIRA一舉動超浪漫

台灣第一名模林志玲6日為代言品牌現身，這天也是她與老公AKIRA結婚４周年的日子，她甜笑透露將與老公一起慶祝。

林志玲透露不考慮再生子

林志玲2019年閃嫁日本天團「EXILE」成員AKIRA，去年生下一子。婚後，林志玲重心轉移至家庭，鮮少在鏡頭前露面，上回亮相代言活動時，她透露不考慮再生子，很珍惜與老公的相處時光，兩人感情甜蜜蜜。轉眼來到4周年紀念日，林志玲出席代言活動被問到要如何度過這天，她燦笑回應：「會和家人一起慶祝。」

至於兩人到底周年行程要去哪裏吃？是親自煮還是出外吃？林志玲則透露「今天出門吃。」被問到有沒有禮物，她說有寫了一張卡片給老公，而AKIRA先前也透露會寫信給老婆，夫妻倆都習慣透過卡片來表達感情，相當浪漫。林志玲表示：「很多事會隨着時間忘記，但我覺得文字留下來的溫度是會留存的，我相信文字的力量。」希望在重要的日子藉由文字來傳達感謝跟情感。

林志玲出席代言活動，低調透露將與老公一起用餐慶祝結婚4周年。（圖／上洋產業提供）

這天除了是結婚周年的日子，也是林志玲代言品牌的第4年，主持人黃子佼大讚這是「雙喜臨門」，林志玲也機智回應說：「美好的緣分繼續延續。」兩人默契十足。

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