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娛樂
2023-06-04 12:15:12

林志玲自爆主動向AKIRA求婚　不在乎事業和財力因「要嫁給愛情」

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林志玲在蔡康永節目中自爆，當初是自己向AKIRA求婚。（圖／翻攝自微博）

記者郭竹倩／綜合報道

「台灣第一名模」林志玲2019年與日本EXILE成員AKIRA（黑澤良平）結婚，並在2022年生下兒子，不時透過社交平台分享幸福家庭生活。近日林志玲在蔡康永所主持內地談話節目《眾聲》中，自爆是她主動向AKIRA求婚，蔡康永聽完過程後，不禁稱讚林志玲「很勇敢」。

林志玲在節目中透露，她跟AKIRA認識已久，對彼此有一定程度上的了解，並誇讚男方是很認真、有勇氣的男生，當時沒什麼人敢追她，想不到他卻把自己視為一般的女孩子追求，讓她感受到小鹿亂撞般的悸動。

林志玲。（圖／取自林志玲IG） 林志玲。（圖／取自林志玲IG） 林志玲與台灣姐夫AKIRA甜蜜現身，昨日幫襯楊祐寧家人經營食店。 林志玲。（圖／取自林志玲IG） 林志玲。（圖／取自林志玲IG） 林志玲。（圖／取自林志玲IG）

希望交往能「以結婚為前提」

林志玲認為8年後再和AKIRA重逢，一定是有強烈的緣分牽引，所以當面與AKIRA溝通，希望交往能「以結婚為前提」。但2人真正步入婚姻的契機，她認為是「一股衝動」，「那時候也都忙著飛來飛去，剛好有兩天兩個人能夠見到面的時候，就跟他說，要不要結婚？」她坦言，當下真的是鼓足了勇氣，讓蔡康永不斷驚嘆！

林志玲也說，她並不在乎另一半事業成功、財力雄厚等條件，因為她要的是「嫁給愛情」，鼓勵大家也可以勇於追尋自己想要的事物。一旁的蔡康永聽完後表示：「妳真的很勇敢。」林志玲則笑回：「對呀！我好像是第一次講，因為是我求婚。」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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